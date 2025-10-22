ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Как украинец из "Перуджи" стал героем старта сезона в Италии

Среда 22 октября 2025 10:54
UA EN RU
Как украинец из "Перуджи" стал героем старта сезона в Италии Олег Плотницкий (фото: facebook.com/Олег Плотницкий)
Автор: Екатерина Урсатий

Олег Плотницкий ярко начал новый сезон в составе "Перуджи". Украинец стал лучшим игроком матча чемпионата Италии, помог команде одержать победу над "Монцой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

"Перуджа" успешно стартовала в сезоне

Действующий бронзовый призер Суперлиги Италии "Перуджа" начала новый чемпионат с победы над "Монцой" со счетом 3:1 по сетам (25:22, 16:25, 23:25, 19:25). Это был первый официальный матч команды в сезоне 2024/25.

В прошлом сезоне клуб из Перуджи занял третье место в национальном первенстве и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале польский "Заверце" на тайбрейке.

Плотницкий среди лидеров команды

Украинский доигровщик набрал 14 очков, из которых 11 принес благодаря атакам. Также на его счету два эйса, один блок и 44% эффективности в нападении.

По результативности Плотницкий уступил лишь двум одноклубникам - Васиму Бен Тара (19 очков) и Юки Исикаве (18).

Благодаря уверенной игре украинец получил звание самого ценного игрока (MVP) встречи.

Следующий матч

Во втором туре Суперлиги Италии "Перуджа" сыграет против "Лубе Чивитановы". Матч запланирован на субботу, 26 октября.

Ранее мы сообщали, как звездный украинский волейболист поступил показательно не с россиянами.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Италия Волейбол
Новости
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию