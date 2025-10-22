Как украинец из "Перуджи" стал героем старта сезона в Италии

Олег Плотницкий ярко начал новый сезон в составе "Перуджи". Украинец стал лучшим игроком матча чемпионата Италии, помог команде одержать победу над "Монцой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

"Перуджа" успешно стартовала в сезоне

Действующий бронзовый призер Суперлиги Италии "Перуджа" начала новый чемпионат с победы над "Монцой" со счетом 3:1 по сетам (25:22, 16:25, 23:25, 19:25). Это был первый официальный матч команды в сезоне 2024/25.

В прошлом сезоне клуб из Перуджи занял третье место в национальном первенстве и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале польский "Заверце" на тайбрейке.

Плотницкий среди лидеров команды

Украинский доигровщик набрал 14 очков, из которых 11 принес благодаря атакам. Также на его счету два эйса, один блок и 44% эффективности в нападении.

По результативности Плотницкий уступил лишь двум одноклубникам - Васиму Бен Тара (19 очков) и Юки Исикаве (18).

Благодаря уверенной игре украинец получил звание самого ценного игрока (MVP) встречи.

Следующий матч

Во втором туре Суперлиги Италии "Перуджа" сыграет против "Лубе Чивитановы". Матч запланирован на субботу, 26 октября.