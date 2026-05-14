"Не 150 и не 300 тысяч": бывшая продюсер Поляковой призналась, во сколько ей "обошлась" певица
История сотрудничества между артисткой Ольгой Поляковой и ее бывшим продюсером Розалией Романовой получила новый поворот после громких "финансовых заявлений" мужа звезды Вадима Буряковского.
В интервью РБК-Украина Розалия раскрыла суммы инвестиций в карьеру певицы и высказалась о конфликте с ее мужем.
Судебное решение и наказание
По словам бывшего продюсера певицы, по состоянию на сегодняшний день, все имеющиеся ранее финансовые вопросы с Поляковой для нее закрыты. Однако так произошло лишь потому, что подписанных сторонами документов уже не существует.
"Задокументированных финансовых претензий у меня нет, потому что нас заставили подписать контракт. Я нашла тот жесткий диск, где есть все акты, которые Оля подписывала, что мы на нее тратили. То есть все это есть, фактаж есть", - пояснила Романова.
Она подчеркнула, что все подписанные акты были уничтожены вместе с этим контрактом, который к тому моменту уже был закрыт. Учитывая это, никаких юридических оснований требовать что-то у Оли у нее нет.
Ольга Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Что же касается сумм, которые были потрачены на "раскрутку" певицы, то Романова ответила, что они кардинально отличаются от озвученных ранее в медиа.
"Юридически что-то у нее требовать я не могу. Если бы Оля должна была отдать мне какие-то средства, это были бы не 150 и не 300 тысяч, о которых говорил Вадим. Я думаю, что это был бы где-то миллион долларов", - добавила Розалия.
Конфликт с Буряковским
Стоит напомнить, что конфликт между мужем певицы Вадиком и бывшим продюсером снова стал публичным после одного из его последних интервью, где он вспомнил историю их сотрудничества более 20-летней давности.
Во время разговора он резко высказывался о Романовой и заявил, что досрочно прекратил с ней сотрудничество. Избранник Поляковой заявлял, что имеет ряд финансовых претензий и обвинял Романову в якобы нечестной работе во время сотрудничества.
Именно после этих заявлений конфликт снова стал публичным. Ко всему Буряковский рассказал и о старом конфликте с мужем Розалии - Александром Ковальским.
После этого экс-продюсер начала публично отвечать в соцсетях и интервью. Она заявила, что долгие годы молчала об истории сотрудничества с семьей Поляковой, но теперь решила рассказать собственную версию событий. По ее словам, тот период разрушил ее бизнес, семью и привычную жизнь.
Отдельный резонанс вызвали ее обвинения в адрес Буряковского. Романова утверждала, что конфликт с ее мужем имел тяжелые последствия для его здоровья, а также заявила об обращении в полицию.
Розалия Романова (фото: instagram.com/rosalia_romanova)
В свою очередь сама же Оля Полякова, вокруг которой и возник скандал, публично стала на защиту мужа и резко ответила на заявления экс-продюсера.