ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Не 150 и не 300 тысяч": бывшая продюсер Поляковой призналась, во сколько ей "обошлась" певица

20:55 14.05.2026 Чт
3 мин
Экс-продюсер звезды назвала впечатляющую сумму реальных расходов, которые были связаны со стартом ее карьеры
Крижанівська Наталя
"Не 150 и не 300 тысяч": бывшая продюсер Поляковой призналась, во сколько ей "обошлась" певица Певица Ольга Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

История сотрудничества между артисткой Ольгой Поляковой и ее бывшим продюсером Розалией Романовой получила новый поворот после громких "финансовых заявлений" мужа звезды Вадима Буряковского.

В интервью РБК-Украина Розалия раскрыла суммы инвестиций в карьеру певицы и высказалась о конфликте с ее мужем.

Больше интересного: Экс-продюсер Поляковой оценила скандальные заявления Вадика о Ефросининой

Судебное решение и наказание

По словам бывшего продюсера певицы, по состоянию на сегодняшний день, все имеющиеся ранее финансовые вопросы с Поляковой для нее закрыты. Однако так произошло лишь потому, что подписанных сторонами документов уже не существует.

"Задокументированных финансовых претензий у меня нет, потому что нас заставили подписать контракт. Я нашла тот жесткий диск, где есть все акты, которые Оля подписывала, что мы на нее тратили. То есть все это есть, фактаж есть", - пояснила Романова.

Она подчеркнула, что все подписанные акты были уничтожены вместе с этим контрактом, который к тому моменту уже был закрыт. Учитывая это, никаких юридических оснований требовать что-то у Оли у нее нет.

&quot;Не 150 и не 300 тысяч&quot;: бывшая продюсер Поляковой призналась, во сколько ей &quot;обошлась&quot; певицаОльга Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что же касается сумм, которые были потрачены на "раскрутку" певицы, то Романова ответила, что они кардинально отличаются от озвученных ранее в медиа.

"Юридически что-то у нее требовать я не могу. Если бы Оля должна была отдать мне какие-то средства, это были бы не 150 и не 300 тысяч, о которых говорил Вадим. Я думаю, что это был бы где-то миллион долларов", - добавила Розалия.

Конфликт с Буряковским

Стоит напомнить, что конфликт между мужем певицы Вадиком и бывшим продюсером снова стал публичным после одного из его последних интервью, где он вспомнил историю их сотрудничества более 20-летней давности.

Во время разговора он резко высказывался о Романовой и заявил, что досрочно прекратил с ней сотрудничество. Избранник Поляковой заявлял, что имеет ряд финансовых претензий и обвинял Романову в якобы нечестной работе во время сотрудничества.

Именно после этих заявлений конфликт снова стал публичным. Ко всему Буряковский рассказал и о старом конфликте с мужем Розалии - Александром Ковальским.

После этого экс-продюсер начала публично отвечать в соцсетях и интервью. Она заявила, что долгие годы молчала об истории сотрудничества с семьей Поляковой, но теперь решила рассказать собственную версию событий. По ее словам, тот период разрушил ее бизнес, семью и привычную жизнь.

Отдельный резонанс вызвали ее обвинения в адрес Буряковского. Романова утверждала, что конфликт с ее мужем имел тяжелые последствия для его здоровья, а также заявила об обращении в полицию.

&quot;Не 150 и не 300 тысяч&quot;: бывшая продюсер Поляковой призналась, во сколько ей &quot;обошлась&quot; певица

Розалия Романова (фото: instagram.com/rosalia_romanova)

В свою очередь сама же Оля Полякова, вокруг которой и возник скандал, публично стала на защиту мужа и резко ответила на заявления экс-продюсера.

Больше интересного:

Экс-продюсер Розалия Романова рассказала, почему Полякова не попала на "Евровидение"

Экс-продюсер Поляковой раскрыла тайны ее семьи

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Полякова Шоу-бизнес
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес