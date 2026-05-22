ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Степан Гига посмертно получил особую награду: как отреагировала семья

16:03 22.05.2026 Пт
3 мин
Родные народного артиста показали награду, которую им вручили во Львове
aimg Сюзанна Аль Мариди
Степан Гига посмертно получил особую награду: как отреагировала семья Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинского певца Степана Гигу посмертно наградили Всеукраинской премией "Обличчя Незалежності 2026". Семья артиста эмоционально отреагировала на награду, а также представила кавер на один из его хитов.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певца.

Больше интересного: Дети Степана Гиги раскрыли правду о его болезни

Как Степана Гигу почтили посмертно

Церемония вручения премии состоялась 12 мая во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Во время мероприятия награждали военных, в частности посмертно премию присудили Героям Украины Назарию Гринцевичу (Гренка) и Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи).

Почтили в этот день и народного артиста Украины. Его награду передали жене Светлане Дуде, после чего родные опубликовали трогательное заявление. Они отметили, что для семьи это особая и символическая награда.

"Это не только награда. Это признание жизненного пути, таланта, любви к родной земле и людям", - отметили они.

Близкие также подчеркнули, что голос народного артиста объединял миллионы украинцев.

"Его песни дарили радость, надежду и веру. Он умел объединять людей музыкой, которая стала частью нашей истории", - написали они.

Напоследок родные отметили, что память о Гиге продолжает жить в его песнях, сердцах поклонников и любви, которую он дарил миру.

"Степан Гига навсегда останется нашим Обличчям Незалежності", - говорится в публикации.


Что известно о смерти Гиги и почтении его памяти

Артист умер 12 декабря 2025 года. Его дети - Степан-младший и Квитослава - назвали причиной трагедии сахарный диабет и инфекцию, с которой не смог справиться организм.

Последние месяцы жизни отца дети были рядом с ним в больнице. О госпитализации Гиги стало известно в ноябре. Тогда он ему сделали сложную операцию, после чего он был в тяжелом, но стабильном состоянии.

После смерти певца украинцы создали петицию о присвоении ему звания Героя Украины. В марте 2026 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Президент Зеленский тогда отреагировал на это, напомнив, что такие звания являются высшей государственной наградой, а "электронная петиция не является прямым основанием для присвоения звания". Он обратился к премьер-министру Свириденко с просьбой "проработать вопрос и внести соответствующие предложения".

Гигу продолжают чествовать и через творчество. В конце марта в киевском Дворце спорта прошел большой концерт памяти, где Пивоварова, FIЇNKA и другие артисты перепели его самые известные песни.

Также сын певца вместе с alyona alyona записал новую версию хита "Смереки осени не знают", чтобы продолжить музыкальное наследие отца.

Еще больше интересного:

Какую большую мечту Степан Гига не успел воплотить в жизнь

Какими были последние недели Степана Гиги

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера