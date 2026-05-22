Степан Гига посмертно получил особую награду: как отреагировала семья

Украинского певца Степана Гигу посмертно наградили Всеукраинской премией "Обличчя Незалежності 2026". Семья артиста эмоционально отреагировала на награду, а также представила кавер на один из его хитов .

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певца.

Как Степана Гигу почтили посмертно

Церемония вручения премии состоялась 12 мая во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Во время мероприятия награждали военных, в частности посмертно премию присудили Героям Украины Назарию Гринцевичу (Гренка) и Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи).

Почтили в этот день и народного артиста Украины. Его награду передали жене Светлане Дуде, после чего родные опубликовали трогательное заявление. Они отметили, что для семьи это особая и символическая награда.

"Это не только награда. Это признание жизненного пути, таланта, любви к родной земле и людям", - отметили они.

Близкие также подчеркнули, что голос народного артиста объединял миллионы украинцев.

"Его песни дарили радость, надежду и веру. Он умел объединять людей музыкой, которая стала частью нашей истории", - написали они.

Напоследок родные отметили, что память о Гиге продолжает жить в его песнях, сердцах поклонников и любви, которую он дарил миру.

"Степан Гига навсегда останется нашим Обличчям Незалежності", - говорится в публикации.



Что известно о смерти Гиги и почтении его памяти

Артист умер 12 декабря 2025 года. Его дети - Степан-младший и Квитослава - назвали причиной трагедии сахарный диабет и инфекцию, с которой не смог справиться организм.

Последние месяцы жизни отца дети были рядом с ним в больнице. О госпитализации Гиги стало известно в ноябре. Тогда он ему сделали сложную операцию, после чего он был в тяжелом, но стабильном состоянии.

После смерти певца украинцы создали петицию о присвоении ему звания Героя Украины. В марте 2026 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Президент Зеленский тогда отреагировал на это, напомнив, что такие звания являются высшей государственной наградой, а "электронная петиция не является прямым основанием для присвоения звания". Он обратился к премьер-министру Свириденко с просьбой "проработать вопрос и внести соответствующие предложения".

Гигу продолжают чествовать и через творчество. В конце марта в киевском Дворце спорта прошел большой концерт памяти, где Пивоварова, FIЇNKA и другие артисты перепели его самые известные песни.

Также сын певца вместе с alyona alyona записал новую версию хита "Смереки осени не знают", чтобы продолжить музыкальное наследие отца.