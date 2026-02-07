"Поддержка была колоссальной": Ирина Гатун вспомнила, как один звонок Данилко изменил ее жизнь

Актриса Студии "Квартал 95" Ирина Гатун призналась, что скандальный номер о переселенке из оккупированного Скадовска едва не разрушил ее карьеру. Переломным моментом для артистки стал неожиданный звонок от Андрея Данилко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью юмористки Маши Ефросининой.
По словам Гатун, после новогоднего концерта "Квартала 95" она столкнулась с волной жесткой критики в соцсетях, а ее моноспектакли начали массово снимать с афиш.
В определенный момент артистка всерьез задумалась над тем, сможет ли продолжать карьеру.
Гатун призналась, что морально этот период стал для нее крайне тяжелым. Она чувствовала себя один на один с хейтом и теряла уверенность в будущем.
Именно тогда, по словам актрисы, ситуацию неожиданно изменил звонок от Андрей Данилко, которого она давно считает своим кумиром.
"Случилось то, ради чего стоило жить 35 лет, как мне было на то время. Я слышу: "Ирочка, это Андрей Данилко. Я хочу лично тебя поддержать". Конечно, он мог мне написать в Instagram или через помощников, но позвонил продюсеру фильма ("Большая прогулка", где снимались шоумен и актриса. - Ред.) и попросил мой номер. Эта поддержка была для меня колоссальной. Для меня он самый лучший артист", - поделилась артистка.
После этого разговора Ирина, по ее словам, осознала, что не имеет права опускать руки.
Она увидела, что несмотря на волну негатива на ее спектакли продолжают приходить зрители, а поддержка такой фигуры в украинском шоу-бизнесе стала для нее важным знаком.
Во время новогоднего концерта 2024 года на сцене "Квартала 95" прозвучал юмористический номер о женщине, которая переехала из оккупированного Скадовска в Закарпатье и пытается овладеть украинским языком.
Ирина Гатун сыграла роль переселенки, которая искажает слова. Наибольшее возмущение вызвала реплика: "потому шо я сиСькадовская".
Эту шутку многие зрители восприняли как унижение внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий.
После шквала критики актриса публично извинилась перед теми, кого мог обидеть номер. В то же время она заявила, что часть хейта, по ее мнению, работает на руку России и ее диктатору.
Впоследствии имя Ирины Гатун появилось в базе волонтерского сайта Миротворец, что еще больше усилило резонанс вокруг ситуации.
