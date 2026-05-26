Под песню Ирины Билык: Ефросинина растрогала танцем с мужем-военным (видео)

13:09 26.05.2026 Вт
2 мин
В день 47-летия телеведущая провела особый вечер рядом с любимым
Иванна Пашкевич
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как провела день рождения вместе с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в Силах обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

25 мая телеведущей исполнилось 47 лет. По случаю праздника она опубликовала в соцсетях трогательное видео с Тимуром Хромаевым.

На кадрах Ефросинина в праздничном платье и на каблуках танцует с мужем. Для особого вечера Хромаев выбрал классический костюм.

Пара медленно кружилась под живое исполнение песни Ирины Билык "Нас нет".

Для Ефросининой эти кадры получились особенно трогательными, ведь из-за службы любимого супруги нечасто имеют возможность проводить время вместе.

К слову, муж Марии мобилизовался в первые недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2024 году Ефросинина рассказывала, что Хромаев служит в 112-й бригаде киевской ТрО.

Тогда она отмечала, что он был командиром роты и занимался радиоэлектронной борьбой.

Хромаев также выполнял боевые задачи на Запорожском направлении и ездил в служебные командировки на стратегически важные объекты в разных регионах Украины.

Впоследствии телеведущая уточняла, что Тимур занимает должность заместителя командира роты по вооружению.

В том же году главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил мужа Ефросининой нагрудным знаком "Серебряный крест".

Позже Сергей Притула рассказывал, что Хромаев приобщен к разработке важной военной системы.

По его словам, она уже помогает украинским защитникам и находится на этапе масштабирования.

В марте этого года на странице Владимира Зеленского появилось видео с поездки в ОАЭ.

Там президент встречался с украинскими экспертами в сфере безопасности, которые работают над усилением защиты от воздушных угроз.

В состав этой команды также вошел Тимур Хромаев.

Экс-продюсер Поляковой оценила скандальные заявления Вадика о Ефросининой

"Мажор - просто топ". Ефросинина ответила на упреки мужа Поляковой и развеселила сеть

После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами