Под песню Ирины Билык: Ефросинина растрогала танцем с мужем-военным (видео)
Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как провела день рождения вместе с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в Силах обороны Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
25 мая телеведущей исполнилось 47 лет. По случаю праздника она опубликовала в соцсетях трогательное видео с Тимуром Хромаевым.
На кадрах Ефросинина в праздничном платье и на каблуках танцует с мужем. Для особого вечера Хромаев выбрал классический костюм.
Пара медленно кружилась под живое исполнение песни Ирины Билык "Нас нет".
Для Ефросининой эти кадры получились особенно трогательными, ведь из-за службы любимого супруги нечасто имеют возможность проводить время вместе.
26 мая 2026 года
К слову, муж Марии мобилизовался в первые недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В 2024 году Ефросинина рассказывала, что Хромаев служит в 112-й бригаде киевской ТрО.
Тогда она отмечала, что он был командиром роты и занимался радиоэлектронной борьбой.
Хромаев также выполнял боевые задачи на Запорожском направлении и ездил в служебные командировки на стратегически важные объекты в разных регионах Украины.
Впоследствии телеведущая уточняла, что Тимур занимает должность заместителя командира роты по вооружению.
В том же году главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил мужа Ефросининой нагрудным знаком "Серебряный крест".
Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Позже Сергей Притула рассказывал, что Хромаев приобщен к разработке важной военной системы.
По его словам, она уже помогает украинским защитникам и находится на этапе масштабирования.
В марте этого года на странице Владимира Зеленского появилось видео с поездки в ОАЭ.
Там президент встречался с украинскими экспертами в сфере безопасности, которые работают над усилением защиты от воздушных угроз.
В состав этой команды также вошел Тимур Хромаев.