Під пісню Ірини Білик: Єфросиніна зворушила танцем із чоловіком-військовим (відео)

13:09 26.05.2026 Вт
2 хв
У день 47-річчя телеведуча провела особливий вечір поруч із коханим
Іванна Пашкевич
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як провела день народження разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим, який нині служить у Силах оборони України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

25 травня телеведучій виповнилося 47 років. З нагоди свята вона опублікувала у соцмережах зворушливе відео з Тимуром Хромаєвим.

На кадрах Єфросиніна у святковій сукні та на підборах танцює з чоловіком. Для особливого вечора Хромаєв обрав класичний костюм.

Пара повільно кружляла під живе виконання пісні Ірини Білик "Нас нема".

Для Єфросиніної ці кадри вийшли особливо зворушливими, адже через службу коханого подружжя нечасто має можливість проводити час разом.

До слова, чоловік Марії мобілізувався у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2024 році Єфросиніна розповідала, що Хромаєв служить у 112-й бригаді київської ТрО.

Тоді вона зазначала, що він був командиром роти та займався радіоелектронною боротьбою.

Хромаєв також виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку та їздив у службові відрядження до стратегічно важливих об’єктів у різних регіонах України.

Згодом телеведуча уточнювала, що Тимур обіймає посаду заступника командира роти з озброєння.

Того ж року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив чоловіка Єфросиніної нагрудним знаком "Срібний хрест".

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пізніше Сергій Притула розповідав, що Хромаєв долучений до розробки важливої військової системи.

За його словами, вона вже допомагає українським захисникам і перебуває на етапі масштабування.

У березні цього року на сторінці Володимира Зеленського з’явилося відео з поїздки до ОАЕ.

Там президент зустрічався з українськими експертами у сфері безпеки, які працюють над посиленням захисту від повітряних загроз.

До складу цієї команди також увійшов Тимур Хромаєв.

