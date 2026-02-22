ua en ru
Первый титул WTA в карьере: Снигур сенсационно разгромила лидера посева на турнире в Португалии

Воскресенье 22 февраля 2026 16:08
Дарья Снигур (фото: instagram.com/snigur_27)
Автор: Андрей Костенко

Шестая ракетка Украины Дарья Снигур стала победительницей турнира серии WTA 125 в португальском Оейраше. В финальном поединке киевлянка не оставила шансов первой сеяной турнира, переписав собственную спортивную биографию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финала.

Свитолина впервые проиграла финал "тысячника": неожиданный поворот в Дубае

WTA 125. Оэйраш. Финал

Дарья Снигур (Украина) - Виктория Голубич (Швейцария) - 6:3, 6:3

Разгром фаворитки и реванш

В решающем матче за титул Снигур (№133 WTA) сошлась с опытной швейцаркой Викторией Голубич, которая занимает 88-е место в мировом рейтинге. Несмотря на статус аутсайдера у букмекеров, Снигур доминировала на корте на протяжении всего поединка, который длился 1 час 25 минут.

Оба сета завершились с идентичным счетом - 6:3, 6:3. Ключевым моментом стал второй сет: при счете 2:2 Дарья реализовала брейк-поинт, а затем выстояла в изнурительном восьмом гейме, дожав соперницу.

Эта победа стала для украинки первой в очных противостояниях с Голубич - две предыдущие встречи в 2021 и 2022 годах были за швейцаркой.

Исторический успех Снигур

Трофей в Оейраше стал для Дарьи первым титулом на уровне WTA в карьере.

За победу на турнире с призовым фондом 115 тысяч долларов Снигур получит 13 480 евро. Кроме финансового вознаграждения, украинка заработала 125 рейтинговых очков. Это позволит ей значительно улучшить свое положение в обновленном реестре WTA, поднявшись со 133-й на 115-ю позицию.

Ранее мы писали, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

