Свитолина впервые проиграла финал "тысячника": неожиданный поворот в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выиграть престижный турнир серии WTA 1000 в ОАЭ. В решающем противостоянии украинка уступила представительнице США Джессике Пегуле в двух партиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Триумфальная серия прервалась в финале
Элина Свитолина впервые в карьере потерпела поражение в финальном матче турнира категории WTA 1000.
До этого момента украинская теннисистка имела безупречную статистику, одержав четыре победы в четырех решающих стадиях "тысячников".
В Дубае украинка пыталась выиграть свой 20-й юбилейный титул на уровне WTA, однако на этот раз фортуна и физические кондиции были на стороне соперницы.
Ход финального противостояния
Матч длился 1 час 13 минут и завершился победой американки в двух сетах.
Главным фактором, повлиявшим на игру Свитолиной, стала усталость после изнурительного трехчасового полуфинала, который она провела накануне.
Нехватка свежести не позволила украинке продемонстрировать присущую ей стабильность в игре на задней линии.
Джессика Пегула захватила инициативу с первых минут, оформив два быстрых брейка в стартовой партии.
Элина смогла защитить свою подачу лишь в конце сета, но это не помешало американке закрыть партию со счетом 6:2.
Во втором сете борьба была более напряженной, однако ключевым моментом стал пятый гейм, где Свитолина снова уступила на собственной подаче.
Статистика и история встреч
За весь поединок Свитолина выполнила два эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав лишь один брейк-пойнт.
Ее оппонентка действовала острее, записав на свой счет три подачи навылет и четыре реализованных брейка.
Это была девятая очная дуэль теннисисток, и после этой победы преимущество Пегулы в личных встречах выросло до шести выигранных матчей против трех у Свитолиной.
Для американки этот трофей стал десятым в карьере и четвертым на турнирах уровня WTA 1000.
Свитолина же, несмотря на поражение, может занести турнир в Дубае в свой актив, ведь на пути к финалу она выбила мощных соперниц.
В частности, украинка прошла Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и действующую звезду мирового тенниса Коко Гофф в полуфинале.
