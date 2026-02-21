ua en ru
Свитолина впервые проиграла финал "тысячника": неожиданный поворот в Дубае

Суббота 21 февраля 2026 18:29
UA EN RU
Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выиграть престижный турнир серии WTA 1000 в ОАЭ. В решающем противостоянии украинка уступила представительнице США Джессике Пегуле в двух партиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Читайте: Свитолина довела третью ракетку мира до истерики на корте - это уже не впервые

Триумфальная серия прервалась в финале

Элина Свитолина впервые в карьере потерпела поражение в финальном матче турнира категории WTA 1000.

До этого момента украинская теннисистка имела безупречную статистику, одержав четыре победы в четырех решающих стадиях "тысячников".

В Дубае украинка пыталась выиграть свой 20-й юбилейный титул на уровне WTA, однако на этот раз фортуна и физические кондиции были на стороне соперницы.

Ход финального противостояния

Матч длился 1 час 13 минут и завершился победой американки в двух сетах.

Главным фактором, повлиявшим на игру Свитолиной, стала усталость после изнурительного трехчасового полуфинала, который она провела накануне.

Нехватка свежести не позволила украинке продемонстрировать присущую ей стабильность в игре на задней линии.

Джессика Пегула захватила инициативу с первых минут, оформив два быстрых брейка в стартовой партии.

Элина смогла защитить свою подачу лишь в конце сета, но это не помешало американке закрыть партию со счетом 6:2.

Во втором сете борьба была более напряженной, однако ключевым моментом стал пятый гейм, где Свитолина снова уступила на собственной подаче.

Статистика и история встреч

За весь поединок Свитолина выполнила два эйса и допустила пять двойных ошибок, реализовав лишь один брейк-пойнт.

Ее оппонентка действовала острее, записав на свой счет три подачи навылет и четыре реализованных брейка.

Это была девятая очная дуэль теннисисток, и после этой победы преимущество Пегулы в личных встречах выросло до шести выигранных матчей против трех у Свитолиной.

Для американки этот трофей стал десятым в карьере и четвертым на турнирах уровня WTA 1000.

Свитолина же, несмотря на поражение, может занести турнир в Дубае в свой актив, ведь на пути к финалу она выбила мощных соперниц.

В частности, украинка прошла Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Антонию Ружич и действующую звезду мирового тенниса Коко Гофф в полуфинале.

Ранее мы рассказали о позициях Свитолиной и других украинок в обновленномк рейтинге WTA.

