ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

45-летняя Соломия Витвицкая беременна первенцем от жениха-военного (видео)

18:06 26.04.2026 Вс
2 мин
Ведущая рассекретила радостную новость и показала животик на щемящем видео
aimg Полина Кузенко
45-летняя Соломия Витвицкая беременна первенцем от жениха-военного (видео) Соломия Витвицкая и ее избранник (коллаж: РБК-Украина)

Звезда "плюсов" Соломия Витвицкая ждет ребенка. Ведущая и ее жених-воин поделились радостной новостью и даже показали УЗИ малыша.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Витвицкой.

Звезда "плюсов" беременна первенцем

Так, ведущая и ее избранник - военный Алексей Ситайло, записали особенное видео. Пара позировала на мосту, а потом Соломия показала животик. Оказалось, звезде удалось скрывать беременность несколько месяцев.

Сейчас же, когда животик трудно не заметить, она показала еще и УЗИ-снимок, на котором можно рассмотреть первенца Витвицкой.

"В ожидании нашего чуда", - подписала щемящие кадры звезда.

Что известно об отношениях Витвицкой и ее жениха

Напомним, что с 2013 до 2021 года Соломия Витвицкая состояла в браке с режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым. После развода телеведущая длительное время не афишировала личную жизнь, сосредоточившись на работе и волонтерстве.

С нынешним избранником она была знакома и раньше, они пересекались на праздниках у общих друзей. Впрочем, по-настоящему сблизились уже во время полномасштабной войны, когда Витвицкая ездила с гуманитарной помощью на Бахмутское направление.

Как признавалась ведущая, их общение началось с просьбы о помощи: подразделению Алексея были нужны генераторы. Она сразу присоединилась, ведь занимается волонтерством еще с 2014 года. Впоследствии это знакомство переросло в отношения, а 14 февраля 2025 года он сделал ей предложение во время отдыха в Буковеле.

Еще больше интересного

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Соломия Витвицкая Звезды шоу-бизнеса
Новости
