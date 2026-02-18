Победитель "Холостячки" мобилизовался в Нацгвардию: "Нам нужно отбиться, чтобы состояться"

Андрей Задворный присоединился к рядам Нацгвардии

В соцсетях предприниматель объяснил, почему решил сменить волонтерскую деятельность на службу в армии.

По его словам, за время полномасштабной войны он переосмыслил собственную роль и понял, где может быть максимально полезным.

Мужчина не уточнил деталей службы, однако подчеркнул, что это решение было для него осознанным и взвешенным.

"Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", - написал Задворный.

Андрей Задворный (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Подписчики поддержали Задворного в комментариях, пожелав ему выдержки и безопасности.

Напомним, Андрей Задворный стал известным после участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка", где одержал победу и завоевал сердце певицы Златы Огневич.

Впрочем, их отношения завершились разрывом - мужчина признался, что его чувства исчезли.

После этого Огневич переживала сложный период и даже обращалась за помощью к психологу.

Андрей Задворный и Злата Огневич (фото: instagram.com/stbua)