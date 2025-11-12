Павел Табаков даст камерный концерт, который вдохновит на любовь: когда и где

Павел Табаков, который недавно признался, что пережил рак лимфатической системы, готовит особый романтический концерт под рояль в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на команду артиста, которого называют "неисправимым романтиком".
Романтический вечер акустической музыки под названием "Любовь живая" состоится 23 ноября в уютной локации культурного центра "Печерск Дворец", что на Арсенальной.
По-домашнему уютный и по-дружески откровенный вечер, по замыслу артиста, станет своего рода тет-а-тет со слушателем. Такой камерный формат дает полную музыкальную свободу, ведь во время акустических выступлений певец может позволить себе гораздо больше импровизации, чем на больших концертах в сопровождении группы или оркестра.
Сам Табаков отмечает, что вдохновлялся мировыми легендами, которые работают в таком же формате.
"Если вам нравится то, что делают Элтон Джон, Стинг, Билли Джоэл, Гэри Барлоу (а я сам просто обожаю их творчество!), - тогда этот концерт для вас. Такие вечера сближают и вдохновляют", - говорит он.
В этот вечер певец представит как свои главные хиты: "Ты танцуешь одна", "Моя на всю жизнь", "Только ты моя", "Любовь жива", "Все для нас", "В тебе моя любовь".
Также прозвучат песенные премьеры и кавер-версии мировых хитов. Многие песни получат новое, эксклюзивное, акустическое звучание - только под рояль и гитару.
Билеты на камерный концерт Табакова в Киеве доступны на Concert.ua по этой ссылке.
Павел Табаков - это известный украинский певец, музыкант, композитор и аранжировщик родом из Львова.
Его популярность возросла после участия и побед в ведущих телевизионных музыкальных проектах.
Он стал победителем пятого сезона телепроекта "Шанс" в 2005 году, а также победил во втором сезоне шоу "Голос Страны" в 2012 году. Также певец был полуфиналистом второго сезона шоу "Україна має талант".
До своей сольной карьеры он работал в коллективах "Менестрели" и акапельном октете "Орфей".
Табаков выпустил шесть сольных музыкальных альбомов, включая "Тільки ти моя", "Різдво для двох" и "Кофе-blues".
