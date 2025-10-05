Павлик о конфликте с Юрченко: "Зачем себе портить нервы?"

Конфликт между бывшими друзьями вспыхнул после того, как Павлик поставил лайк под публикацией в честь памяти пророссийского экс-нардепа Яна Табачника.

Такое действие возмутило Юрченко, который сейчас служит в рядах ВСУ. Он публично заявил о конце их дружбы и резко раскритиковал Павлика, назвав его "политическим бисексуалом".

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Что ответил Павлик

В ответ на волну критики артист объяснил, что не реагирует на подобные нападки и предпочитает сохранять спокойствие.

Он признался, что научился не принимать близко к сердцу негатив в соцсетях и имеет собственный способ противодействия хейту - полное игнорирование.

"Как только начинаю видеть, что кто-то что-то негативное пишет, я просто выхожу оттуда и уже это не читаю дальше. Ну, зачем себе портить нервы?" - поделился певец.

С чего начался конфликт

Спор, который поставил точку в многолетней дружбе двух артистов, разгорелся в конце лета 2025 года.

Причиной стала публикация о смерти музыканта и экс-нардепа от "Партии регионов" Яна Табачника, известного своей поддержкой Виктора Януковича и тесными связями с российскими деятелями, в частности Иосифом Кобзоном.

Юрченко воспринял лайк Павлика как проявление равнодушия к войне и обвинил коллегу в двойных стандартах.

Юрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

"Потому что не*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, который вместе со своими приспешниками-"регионалами" навлек на нас эту войну! Потому что хватит быть скользкой улиткой-павликом!.... Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться!.... Будь, скажем, украинцем! Или не будь!", - эмоционально высказался Юрий.

Он отметил, что подобная "неопределенная позиция" от публичных людей только подпитывает хаос, и призвал своих подписчиков сделать выбор: "Или ты - наш! Или пошел за Павликом!".

Также музыкант вспомнил, что в 90-х Павлик помогал ему финансово, но подчеркнул, что благодарность за прошлое не может быть оправданием нынешних действий.