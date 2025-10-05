Павлік про конфлікт з Юрченком: "Навіщо собі псувати нерви?"

Конфлікт між колишніми друзями спалахнув після того, як Павлік поставив уподобайку під публікацією на честь пам’яті проросійського екснардепа Яна Табачника.

Така дія обурила Юрченка, який нині служить у лавах ЗСУ. Він публічно заявив про кінець їхньої дружби та різко розкритикував Павлика, назвавши його "політичним бісексуалом".

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Що відповів Павлік

У відповідь на хвилю критики артист пояснив, що не реагує на подібні напади та воліє зберігати спокій.

Він зізнався, що навчився не брати близько до серця негатив у соцмережах і має власний спосіб протидії хейту - повне ігнорування.

"Як тільки починаю бачити, що хтось щось негативне пише, я просто виходжу звідти і вже це не читаю далі. Ну, навіщо собі псувати нерви?" - поділився співак.

З чого почався конфлікт

Суперечка, яка поставила крапку у багаторічній дружбі двох артистів, розгорілася наприкінці літа 2025 року.

Причиною стала публікація про смерть музиканта й екснардепа від "Партії регіонів" Яна Табачника, відомого своєю підтримкою Віктора Януковича та тісними зв’язками з російськими діячами, зокрема Йосипом Кобзоном.

Юрченко сприйняв лайк Павліка як прояв байдужості до війни та звинуватив колегу в подвійних стандартах.

Юрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

"Бо нє*й лайкати пости з пам'яттю про галімого Яна Табачника! Пса, що разом зі своїми поплічниками-'регіоналами' накликав на нас цю війну! Бо досить бути слизьким равликом-павликом!... Бо бути народним артистом України й водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись!... Будь, ска, українцем! Або не будь!", - емоційно висловився Юрко.

Він наголосив, що подібна "невизначена позиція" від публічних людей лише підживлює хаос, і закликав своїх підписників зробити вибір: "Або ти - наш! Або пішов за Павліком!".

Також музикант пригадав, що в 90-х Павлік допомагав йому фінансово, але підкреслив, що вдячність за минуле не може бути виправданням нинішніх дій.