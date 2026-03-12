Паралимпиада-2026. Украина готовится к медальному рывку: место "сине-желтых" в командном зачете

В четверг, 12 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 состоится шестой соревновательный день. Программа сегодняшних стартов будет менее интенсивной, чем обычно: атлетов ждут лишь три комплекта наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание Игр.
Сегодняшний день пройдет без участия представителей сборной Украины. Несмотря на то, что наша команда представлена в парагорнолыжном спорте, единственный украинский атлет в этой дисциплине - Максим Гелюта выйдет на старт гигантского слалома только завтра, 13 марта.
Также украинский флаг не будет представлен в командных видах спорта - керлинге на креслах колесных и парахоккее, где сегодня проходят заключительные матчи групповых этапов и рейтинговые поединки.
Все внимание болельщиков сегодня будет сосредоточено на склонах Кортины, где женщины будут соревноваться во второй попытке гигантского слалома.
Расписание финалов (12 марта):
Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.
Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству "золота" (10 медалей), так и по общему числу завоеванных наград - 26.
Медальный зачет Паралимпиады-2026 (Топ-10):
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.