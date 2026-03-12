UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Паралімпіада-2026. Україна готується до медального ривка: місце "синьо-жовтих" у командному заліку

09:09 12.03.2026 Чт
2 хв
Головні події Ігор у четвер, 12 березня
aimg Андрій Костенко
Паралімпіада виходить на фінішну пряму (фото: Getty Images)

У четвер, 12 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 відбудеться шостий змагальний день. Програма сьогоднішніх стартів буде менш інтенсивною, ніж зазвичай: на атлетів чекають лише три комплекти нагород.

Пауза для "синьо-жовтих"

Сьогоднішній день пройде без участі представників збірної України. Попри те, що наша команда представлена у парагірськолижному спорті, єдиний український атлет у цій дисципліні – Максим Гелюта вийде на старт гігантського слалому лише завтра, 13 березня.

Також український прапор не буде представлений у командних видах спорту – керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де сьогодні проходять заключні матчі групових етапів та рейтингові поєдинки.

Фінали дня

Вся увага вболівальників сьогодні буде зосереджена на схилах Кортіни, де жінки змагатимуться у другій спробі гігантського слалому.

Розклад фіналів (12 березня):

  • 13:30 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас із порушенням зору)
  • 13:45 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас стоячи)
  • 14:05 – Парагірськолижний спорт: жінки, гігантський слалом (клас сидячи)

Україна в медальному заліку

Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.

Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (10 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 26.

Медальний залік Паралімпіади-2026 (Топ-10):

  1. Китай – 10 "золота" + 7 "срібла" + 9 "бронзи" = 26 медалей
  2. США – 6 + 5 + 3 = 14
  3. Австрія – 4 + 1 + 3 = 8
  4. Росія – 4 + 0 + 2 = 6
  5. Італія – 3 + 5 + 1 = 9
  6. Франція – 3 + 4 + 2 = 9
  7. Україна – 3 + 2 + 5 = 10
  8. Норвегія – 2 + 2 + 0 = 4
  9. Нідерланди – 2 + 1 + 1 = 4
  10. Іспанія – 2 + 1 + 0 = 3

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.

Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СпортсмениЗбірна України