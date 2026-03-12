Паралімпіада-2026. Україна готується до медального ривка: місце "синьо-жовтих" у командному заліку

У четвер, 12 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 відбудеться шостий змагальний день. Програма сьогоднішніх стартів буде менш інтенсивною, ніж зазвичай: на атлетів чекають лише три комплекти нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад Ігор.
Сьогоднішній день пройде без участі представників збірної України. Попри те, що наша команда представлена у парагірськолижному спорті, єдиний український атлет у цій дисципліні – Максим Гелюта вийде на старт гігантського слалому лише завтра, 13 березня.
Також український прапор не буде представлений у командних видах спорту – керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де сьогодні проходять заключні матчі групових етапів та рейтингові поєдинки.
Вся увага вболівальників сьогодні буде зосереджена на схилах Кортіни, де жінки змагатимуться у другій спробі гігантського слалому.
Розклад фіналів (12 березня):
Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 – найвищого гатунку.
Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю "золота" (10 медалей), так і за загальним числом здобутих нагород – 26.
Медальний залік Паралімпіади-2026 (Топ-10):
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.