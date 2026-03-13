Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта

Сегодня, 13 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 начинается седьмой соревновательный день. После небольшой паузы украинская сборная возвращается к активной борьбе: наши спортсмены будут представлены в трех видах спорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное расписание соревнований.
Наибольшее представительство Украина будет иметь в парабиатлоне - сразу 23 спортсмена выйдут на старт спринтов-преследований. Соревнования пройдут в два этапа: сначала квалификационные заезды, а после обеда - финалы, где определятся обладатели медалей.
Финальные забеги стартуют в 13:45 и продлятся до вечера. Именно здесь Украина имеет самые высокие шансы на пополнение медальной копилки.
В парасноубординге (дисциплина банкд-слалом) Украину представит известный блогер и атлет Владислав Хильченко. После 20-го места в кроссе, он попытается улучшить свой результат в двух заездах.
Также состоится дебют 22-летнего волынянина Максима Гелюты в парагорськолижному спорте. Он выйдет на трассу гигантского слалома.
Парагорнолыжный спорт
Парасноубординг
Парабиатлон (квалификации)
Финалы парабиатлона
Всего в течение дня на Паралимпиаде разыграют 14 комплектов наград.
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.