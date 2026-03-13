RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Паралимпиада-2026: расписание выступлений украинцев и где ждать медали 13 марта

10:52 13.03.2026 Пт
2 мин
Более 20 украинских атлетов будут бороться за награды в парабиатлоне и сноубординге.
aimg Андрей Костенко
Владислав Хильченко (фото: instagram.com/vlad_khilchenko)

Сегодня, 13 марта, на зимней Паралимпиаде-2026 начинается седьмой соревновательный день. После небольшой паузы украинская сборная возвращается к активной борьбе: наши спортсмены будут представлены в трех видах спорта.

Парабиатлон: главные надежды

Наибольшее представительство Украина будет иметь в парабиатлоне - сразу 23 спортсмена выйдут на старт спринтов-преследований. Соревнования пройдут в два этапа: сначала квалификационные заезды, а после обеда - финалы, где определятся обладатели медалей.

Финальные забеги стартуют в 13:45 и продлятся до вечера. Именно здесь Украина имеет самые высокие шансы на пополнение медальной копилки.

Сноубординг и горные лыжи

В парасноубординге (дисциплина банкд-слалом) Украину представит известный блогер и атлет Владислав Хильченко. После 20-го места в кроссе, он попытается улучшить свой результат в двух заездах.

Также состоится дебют 22-летнего волынянина Максима Гелюты в парагорськолижному спорте. Он выйдет на трассу гигантского слалома.

Расписание выступлений украинцев 13 марта

Парагорнолыжный спорт

  • 11:00 - гигантский слалом, мужчины, первая попытка - Максим Гелюта

Парасноубординг

  • 12:22 - банкд-слалом, мужчины (SB-UL), второй спуск - Владислав Хильченко

Парабиатлон (квалификации)

  • 11:00 - мужчины, сидя - Тарас Радь, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Григорий Шимко
  • 11:35 - женщины, стоя - Ирина Буй, Александра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко
  • 11:50 - мужчины, стоя - Сергей Романюк, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Серафим Драгун
  • 12:05 - женщины с нарушением зрения - Александра Даниленко, Оксана Шишкова, Илона Казик, Романа Лобашева
  • 12:20 - мужчины с нарушением зрения - Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук

Финалы парабиатлона

  • 13:45 - мужчины, сидя
  • 14:10 - женщины, стоя
  • 14:25 - мужчины, стоя
  • 14:50 - мужчины с нарушением зрения
  • 15:50 - женщины с нарушением зрения

Всего в течение дня на Паралимпиаде разыграют 14 комплектов наград.

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СпортсменыСборная Украины