Без медалей уже три дня: что происходит с Украиной на Паралимпиаде-2026

Сборная Украины остается в главной десятке сильнейших команд Паралимпийских игр-2026. Несмотря на отсутствие новых наград в течение последних трех суток, "сине-желтые" уверенно держат седьмое место общего зачета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Статус-кво украинской сборной

Шестой игровой день в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился для украинской делегации без пополнения медальной копилки.

Это обусловлено спецификой расписания: все комплекты наград разыгрывались в горнолыжном спорте (слалом-гигант среди женщин), где Украина не имеет своих представительниц.

Сейчас в активе нашей команды остается 10 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Этот доработок позволяет подопечным Валерия Сушкевича опережать такие мощные спортивные страны, как Швеция, Германия и Норвегия.

Изменения в мировой таблице лидеров

Пока первая семерка стран осталась неизменной, в нижней части первой десятки произошли ротации.

Китай продолжает доминировать на Играх, укрепив лидерство еще одной бронзовой наградой.

Значительный рывок совершила Швеция - благодаря триумфу Эбби Оршйо в слаломе-гиганте страна получила третье "золото" и поднялась на восьмую строчку.

Также улучшила свое положение Германия. Победа Анны-Лены Форстер позволила немцам выйти на девятое место, тогда как Норвегия потеряла две позиции и замыкает топ-10.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после шести дней