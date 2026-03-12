ua en ru
Без медалей уже три дня: что происходит с Украиной на Паралимпиаде-2026

17:56 12.03.2026 Чт
2 мин
Пока Германия и Швеция стремительно прорываются вверх, судьба нашего места в топ-10 висит на волоске
aimg Екатерина Урсатий
Без медалей уже три дня: что происходит с Украиной на Паралимпиаде-2026 Паралимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Украины остается в главной десятке сильнейших команд Паралимпийских игр-2026. Несмотря на отсутствие новых наград в течение последних трех суток, "сине-желтые" уверенно держат седьмое место общего зачета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Статус-кво украинской сборной

Шестой игровой день в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился для украинской делегации без пополнения медальной копилки.

Это обусловлено спецификой расписания: все комплекты наград разыгрывались в горнолыжном спорте (слалом-гигант среди женщин), где Украина не имеет своих представительниц.

Сейчас в активе нашей команды остается 10 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Этот доработок позволяет подопечным Валерия Сушкевича опережать такие мощные спортивные страны, как Швеция, Германия и Норвегия.

Изменения в мировой таблице лидеров

Пока первая семерка стран осталась неизменной, в нижней части первой десятки произошли ротации.

Китай продолжает доминировать на Играх, укрепив лидерство еще одной бронзовой наградой.

Значительный рывок совершила Швеция - благодаря триумфу Эбби Оршйо в слаломе-гиганте страна получила третье "золото" и поднялась на восьмую строчку.

Также улучшила свое положение Германия. Победа Анны-Лены Форстер позволила немцам выйти на девятое место, тогда как Норвегия потеряла две позиции и замыкает топ-10.

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после шести дней

  1. Китай - 10 золото + 7 серебро + 10 бронза = 27
  2. США - 6 + 5 + 3 = 14
  3. Австрия - 5 + 1 + 4 = 10
  4. Италия - 3 + 6 + 1 = 9
  5. Франция - 3 + 4 + 3 = 9
  6. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  7. Швеция - 3 + 0 + 3 = 6
  8. Германия - 2 + 4 + 6 = 12
  9. Норвегия - 2 + 2 + 0 = 4

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.

