Паралімпіада-2026: розклад виступів українців та де чекати на медалі 13 березня

Сьогодні, 13 березня, на зимовій Паралімпіаді-2026 розпочинається сьомий змагальний день. Після невеликої паузи українська збірна повертається до активної боротьби: наші спортсмени будуть представлені у трьох видах спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний розклад змагань.
Найбільше представництво Україна матиме у парабіатлоні – одразу 23 спортсмени вийдуть на старт спринтів-переслідувань. Змагання пройдуть у два етапи: спочатку кваліфікаційні заїзди, а по обіді – фінали, де визначаться володарі медалей.
Фінальні забіги стартують о 13:45 і триватимуть до вечора. Саме тут Україна має найвищі шанси на поповнення медальної скарбнички.
У парасноубордингу (дисципліна банкд-слалом) Україну представить відомий блогер та атлет Владислав Хільченко. Після 20-го місця у кросі, він спробує покращити свій результат у двох заїздах.
Також відбудеться дебют 22-річного волинянина Максима Гелюти у парагірськолижному спорті. Він вийде на трасу гігантського слалому.
Парагірськолижний спорт
Парасноубординг
Парабіатлон (кваліфікації)
Фінали парабіатлону
Загалом протягом дня на Паралімпіаді розіграють 14 комплектів нагород.
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.