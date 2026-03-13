Паралімпіада-2026: розклад виступів українців та де чекати на медалі 13 березня

Парабіатлон: головні надії

Найбільше представництво Україна матиме у парабіатлоні – одразу 23 спортсмени вийдуть на старт спринтів-переслідувань. Змагання пройдуть у два етапи: спочатку кваліфікаційні заїзди, а по обіді – фінали, де визначаться володарі медалей.

Фінальні забіги стартують о 13:45 і триватимуть до вечора. Саме тут Україна має найвищі шанси на поповнення медальної скарбнички.

Сноубординг та гірські лижі

У парасноубордингу (дисципліна банкд-слалом) Україну представить відомий блогер та атлет Владислав Хільченко. Після 20-го місця у кросі, він спробує покращити свій результат у двох заїздах.

Також відбудеться дебют 22-річного волинянина Максима Гелюти у парагірськолижному спорті. Він вийде на трасу гігантського слалому.

Розклад виступів українців 13 березня

Парагірськолижний спорт

11:00 – гігантський слалом, чоловіки, перша спроба – Максим Гелюта

Парасноубординг

12:22 – банкд-слалом, чоловіки (SB-UL), другий спуск – Владислав Хільченко

Парабіатлон (кваліфікації)

11:00 – чоловіки, сидячи – Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко

11:35 – жінки, стоячи – Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко

11:50 – чоловіки, стоячи – Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун

12:05 – жінки з порушенням зору – Олександра Даниленко, Оксана Шишкова, Ілона Казік, Романа Лобашева

12:20 – чоловіки з порушенням зору – Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Ігор Кравчук

Фінали парабіатлону

13:45 – чоловіки, сидячи

14:10 – жінки, стоячи

14:25 – чоловіки, стоячи

14:50 – чоловіки з порушенням зору

15:50 – жінки з порушенням зору

Загалом протягом дня на Паралімпіаді розіграють 14 комплектів нагород.

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).

Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.