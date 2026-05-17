Горящая сцена и живая скрипка: главные фавориты "Евровидения" устроили эффектное шоу в финале

02:44 17.05.2026 Вс
2 мин
Дуэт из Финляндии покорил пылким и драматическим номером, но занял далеко не первое место
aimg Сюзанна Аль Мариди
Горящая сцена и живая скрипка: главные фавориты "Евровидения" устроили эффектное шоу в финале Linda Lampenius и Pete Parkkonen (фото: facebook.com.lindabravalampenius8)
Главным фаворитом "Евровидения-2026 был дуэт из Финляндии - Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin". Перед шоу им прогнозировали первое место, а само выступление считалось одним из самых атмосферных в нынешнем конкурсе.

Каким было выступление фаворитов в финале и какое место заняли артисты, узнайте в материале РБК-Украина.

Каким было выступление Финляндии в финале "Евровидения"

Дуэт вышел на сцену под номером 17 и устроил эмоциональное шоу со световыми и огненными эффектами.

Песня артистов "Liekinheitin" в переводе означает "Огнемет" и рассказывает о сложных, страстных и эмоционально изнурительных отношениях. Она стала хитом в Финляндии, возглавив официальный национальный чарт синглов.

Композиція об'єднала сучасне поп- і рок-звучання з елементами класичної музики, де ключову роль відіграє скрипка.

Постановка стала одним из самых ярких номеров финала. Пете пел в темном атласном костюме, тогда как его партнерша вышла на сцену в серебристом платье с сияющими камнями и высоких сапогах в тон.

По итогам голосования жюри и зрителей представители Финляндии заняли 6 место в конкурсе.

Финляндия в финале "Евровидения-2026" (скриншоты)

Что известно о дуэте из Финляндии

Линда - всемирно известная финская скрипачка и кроссовер-артистка, которая начала карьеру еще в детстве. Уже в 8 лет она присоединилась к оркестру Helsinki Junior Strings, а с подросткового возраста гастролировала по Европе, Азии и Северной Америке.

Впоследствии артистка стала одной из самых известных финских музыкантов в жанре классики и попа, сочетая академическую школу с современным звучанием.

Пете - популярный финский певец, который прославился участием в шоу Idols Finland в 2008 году. Его музыкальный стиль сочетает поп, R&B и соул.

На финской сцене он закрепился как сольный исполнитель с узнаваемым вокалом и эмоциональной подачей.

Возможность представлять страну на "Евровидении" артисты получили после победы в нацотборе UMK 2026.

Смотрите полное выступление Финляндии в финале "Евровидения-2026".

