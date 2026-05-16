Россия может вернуться на "Евровидение": директор конкурса ошеломил заявлением

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на британскую радиостанцию LBC .

Что сказал Мартин Грин о возвращении России на конкурс

Он предположил, что "теоретически" страна-агрессор может снова стать участницей "Евровидения". По его словам, ей запретили участие из-за статуса российского вещателя ВГТРК.

Он пояснил, что Европейский вещательный союз не смог подтвердить независимость компании от Кремля. На вопрос, может ли Россия вернуться к конкурсу, если телерадиокомпания придерживается правил, Грин ответил лаконично

"Теоретически - да", - сказал он.

Грин дал понять, что решение об исключении России из конкурса не было связано с вторжением в Украину. Он пояснил, что в таких случаях ты попадаешь на скользкую дорожку, где нужно "делать очень субъективные оценки".

В разговоре вспомнили участие Израиля в конкурсе, которое вызвало широкий общественный резонанс. По его словам, пока нет "глобального консенсуса" по стране.

My exclusive interview with Eurovision director Martin Green He tells me:

Russia could return, even if the war in Ukraine is ongoing

No EBU discussion of a neutral Palestinian entry

No room for improvement in the way Israel debate was handled this year

Happy with every… pic.twitter.com/Ey0hQRraTw — Pablo O'Hana (@PabloOHana) May 15, 2026

Кто и как критикует заявление Грина

Слова директора "Евровидения" раскритиковали британские депутаты. В частности резко высказался представитель либерально-демократической партии Том Гордон.

"Это потрясающее, впечатляющее признание, и это моральная трусость", - сказал он.

Он напомнил, как Европейский вещательный союз выходил с поддержкой Украины, а Великобритания принимала конкурс от имени государства с "огромной гордостью и солидарностью".

"Теперь мы узнаем, что это вообще не было принципиальным решением, а лишь формальностью, и что Россия может вернуться на "Евровидение", даже когда ее ракеты все еще падают на Киев.

Не сдержался и депутат от округа Гарогейт и Наресборо, где ранее проводился этот конкурс. Он назвал заявление Грина "отвратительным предательством союзников" и далее готовится подать в парламент соответствующее заявление.

"Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться на "Евровидение", пока продолжается война Путина в Украине", - отметил он.

Депутат Лейбористской партии Джош Ньюбери заверил, что Великобритания не допустит возвращения России.

"Ни я, ни британский народ ни за что не будем стоять в стороне и смотреть, как агрессора снова принимают на крупнейшей культурной сцене мира", - подчеркнул он.

Что пишут пользователи сети:

"Россия убила 24 гражданских лица во время второго полуфинала. По вашей логике, здесь нет ничего плохого, и такое отношение следует считать нормой. Какое моральное банкротство. Я просто потерял дар речи".

"Запретить участие России было абсолютно правильно. Позволить Израилю участвовать - это недопустимо. Нельзя петь песни вместе со странами, которые совершают военные преступления и геноцид".

"Мне кажется, что этого человека подкупили. Кто-то должен проверить его финансы. Он точно не занимается такой пропагандой бесплатно. Репутация потеряна".

"Какой идиот, что тут субъективного в том, что одна страна вторглась в другую? Это же ясно как день. Вторжение в чужие страны и развязывание войн - плохо... Что тут такого сложного, блин".

"Так типично, что ответ на вопрос "почему Израиль приглашен, а Россия нет?" - это вернуть Россию".

Напомним, в последний раз РФ была на "Евровидении" в 2021 году. Ей запретили участие 25 февраля 2022 года. Тогда Европейский вещательный союз подчеркнул, что ни один российский артист не будет участвовать в конкурсе, а уже в мае страну исключили из вещательного союза.