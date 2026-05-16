Россия может вернуться на "Евровидение": директор конкурса ошеломил заявлением
Исполнительный директор "Евровидения" Мартин Грин допустил возможность возвращения России на конкурс. Его слова вызвали волну критики среди британских политиков, которые назвали такую позицию "моральной трусостью".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на британскую радиостанцию LBC.
Что сказал Мартин Грин о возвращении России на конкурс
Он предположил, что "теоретически" страна-агрессор может снова стать участницей "Евровидения". По его словам, ей запретили участие из-за статуса российского вещателя ВГТРК.
Он пояснил, что Европейский вещательный союз не смог подтвердить независимость компании от Кремля. На вопрос, может ли Россия вернуться к конкурсу, если телерадиокомпания придерживается правил, Грин ответил лаконично
"Теоретически - да", - сказал он.
Мартин Грин ошеломил заявлением о России на "Евровидении" (скриншот)
Грин дал понять, что решение об исключении России из конкурса не было связано с вторжением в Украину. Он пояснил, что в таких случаях ты попадаешь на скользкую дорожку, где нужно "делать очень субъективные оценки".
В разговоре вспомнили участие Израиля в конкурсе, которое вызвало широкий общественный резонанс. По его словам, пока нет "глобального консенсуса" по стране.
My exclusive interview with Eurovision director Martin Green He tells me:— Pablo O'Hana (@PabloOHana) May 15, 2026
Russia could return, even if the war in Ukraine is ongoing
No EBU discussion of a neutral Palestinian entry
No room for improvement in the way Israel debate was handled this year
Happy with every… pic.twitter.com/Ey0hQRraTw
Кто и как критикует заявление Грина
Слова директора "Евровидения" раскритиковали британские депутаты. В частности резко высказался представитель либерально-демократической партии Том Гордон.
"Это потрясающее, впечатляющее признание, и это моральная трусость", - сказал он.
Он напомнил, как Европейский вещательный союз выходил с поддержкой Украины, а Великобритания принимала конкурс от имени государства с "огромной гордостью и солидарностью".
"Теперь мы узнаем, что это вообще не было принципиальным решением, а лишь формальностью, и что Россия может вернуться на "Евровидение", даже когда ее ракеты все еще падают на Киев.
Не сдержался и депутат от округа Гарогейт и Наресборо, где ранее проводился этот конкурс. Он назвал заявление Грина "отвратительным предательством союзников" и далее готовится подать в парламент соответствующее заявление.
"Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться на "Евровидение", пока продолжается война Путина в Украине", - отметил он.
Депутат Лейбористской партии Джош Ньюбери заверил, что Великобритания не допустит возвращения России.
"Ни я, ни британский народ ни за что не будем стоять в стороне и смотреть, как агрессора снова принимают на крупнейшей культурной сцене мира", - подчеркнул он.
Что пишут пользователи сети:
- "Россия убила 24 гражданских лица во время второго полуфинала. По вашей логике, здесь нет ничего плохого, и такое отношение следует считать нормой. Какое моральное банкротство. Я просто потерял дар речи".
- "Запретить участие России было абсолютно правильно. Позволить Израилю участвовать - это недопустимо. Нельзя петь песни вместе со странами, которые совершают военные преступления и геноцид".
- "Мне кажется, что этого человека подкупили. Кто-то должен проверить его финансы. Он точно не занимается такой пропагандой бесплатно. Репутация потеряна".
- "Какой идиот, что тут субъективного в том, что одна страна вторглась в другую? Это же ясно как день. Вторжение в чужие страны и развязывание войн - плохо... Что тут такого сложного, блин".
- "Так типично, что ответ на вопрос "почему Израиль приглашен, а Россия нет?" - это вернуть Россию".
Напомним, в последний раз РФ была на "Евровидении" в 2021 году. Ей запретили участие 25 февраля 2022 года. Тогда Европейский вещательный союз подчеркнул, что ни один российский артист не будет участвовать в конкурсе, а уже в мае страну исключили из вещательного союза.
