Палаюча сцена та жива скрипка: головні фаворити "Євробачення" влаштували ефектне шоу у фіналі

Головним фаворитом "Євробачення-2026 був дует із Фінляндії - Linda Lampenius та Pete Parkkonen з піснею "Liekinheitin". Перед шоу їм прогнозували перше місце, а сам виступ вважався одним з найатмосферніших у цьогорічному конкурсі.

Яким був виступ Фінляндії у фіналі "Євробачення"

Дует вийшов на сцену під номером 17 і влаштував емоційне шоу зі світловими та вогняними ефектами.

Пісня артистів "Liekinheitin" у перекладі означає "Вогнемет" і розповідає про складні, пристрасні та емоційно виснажливі стосунки.

Композиція об'єднала сучасне поп- і рок-звучання з елементами класичної музики, де ключову роль відіграє скрипка. Пісня стала справжнім хітом у Фінляндії, очоливши офіційний національний чарт синглів.

Постановка стала одним із найяскравіших номерів фіналу. Пете співав у темному атласному костюмі, тоді як його партнерка вийшла на сцену у сріблястій сукні з сяючим камінням та високих чоботах в тон.

За результатами голосування журі та глядачі представники Фінляднії посіли 6 місце у конкурсі.

Фінляндія у фіналі "Євробачення-2026" (скриншоти)

Що відомо про дует з Фінляндії

Лінда - всесвітньо відома фінська скрипалька та кросовер-артистка, яка розпочала кар'єру ще в дитинстві. Уже у 8 років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings, а з підліткового віку гастролювала Європою, Азією та Північною Америкою.

Згодом артистка стала однією з найвідоміших фінських музиканток у жанрі класики та попу, поєднуючи академічну школу з сучасним звучанням.

Пете - популярний фінський співак, який прославився участю в шоу Idols Finland у 2008 році. Його музичний стиль поєднує поп, R&B та соул.

На фінській сцені він закріпився як сольний виконавець із впізнаваним вокалом і емоційною подачею.

Можливість представляти країну на "Євробаченні" артисти отримали після перемоги у нацвідборі UMK 2026.

