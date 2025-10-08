Последняя украинка выбыла из турнира в Ухане: Киченок проиграла в паре с Перес

Киченок и Перес остановились во втором раунде

В поединке второго круга дуэт Киченок/Перес не смог преодолеть сопротивление Терезы Михаликовой (Словакия) и Оливии Николлз (Великобритания). Матч длился 1 час 47 минут и завершился победой соперниц со счетом 7:5, 2:6, 10-5.

По ходу встречи украинско-австралийская пара оформила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейка.

Их оппонентки выполнили четыре подачи навылет, трижды ошиблись на подаче и совершили три брейка.

Турнир в Китае без украинок

После поражения Киченок на соревнованиях в Ухане не осталось представительниц Украины. Ранее свое участие в турнире прекратила Марта Костюк, которая проиграла стартовые матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.