Мужская эстафета в Оберхофе: Украина показала худший результат сезона

Украинская мужская сборная завершила выступления на четвертом этапе Кубка мира в Германии. Несмотря на успехи в личных гонках, командная эстафета принесла "сине-желтым" лишь 14-ю позицию на финише соревнований.

О том, как прошла гонка - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты этапа.

Неудачный старт и рывок Мандзина

Первым на дистанцию в Оберхофе вышел Антон Дудченко. Для спортсмена это выступление стало дебютным в 2026 году, однако продемонстрировать высокую скорость или точность не удалось.

Использовав три дополнительных патрона, Дудченко передал эстафету на 20-м месте с существенным отставанием в две минуты.

Ситуацию несколько исправил Виталий Мандзин. 22-летний биатлонист продемонстрировал лучший ход на втором круге среди всех участников и только один раз ошибся на огневых рубежах.

Благодаря высокой скорости Мандзин отыграл три позиции и сократил временную пропасть к лидерам до 1:33 минуты.

Штрафные круги и финиш Пидручного

Надежду на попадание в десятку перечеркнул третий этап в исполнении Богдана Борковского. Биатлонист не справился со стрельбой лежа, заработав два круга штрафа.

Хотя из-за ошибок оппонентов Украина формально поднялась на 15-ю строчку, временное отставание снова стремительно возросло.

Капитан команды Дмитрий Пидручный, который накануне совершил удивительный прорыв в персьюте с 34 позиций, на этот раз не имел шансов на высокий результат.

Он пересек финишную черту 14-м, что стало антирекордом для украинского квартета в текущем сезоне.

Драма в борьбе за золото

Победителя эстафеты определяли в зрелищном финишном спурте. На последний круг претенденты на медали ушли плотной группой.

В итоге золото завоевала Норвегия - Ветле Кристиансен опередил француза Эрика Перро лишь на 2.6 секунды. Бронзовые награды достались представителям Швеции.

Кубок мира. Оберхоф. Результаты мужской эстафеты:

Норвегия (2+7) 1:20:29.1 Франция (2+9) +2.6 Швеция (0+12) +3.8 Италия (1+9) +4.8 Германия (0+10) +5.4 Чехия (0+8) +25.5

...

14. Украина (2+12) +4:23.5

Следующий этап Кубка мира начнется 14 января в Рупольдинге, где биатлонисты будут соревноваться в спринтах, преследованиях и эстафетах.