Мужская эстафета в Оберхофе: Украина показала худший результат сезона
Украинская мужская сборная завершила выступления на четвертом этапе Кубка мира в Германии. Несмотря на успехи в личных гонках, командная эстафета принесла "сине-желтым" лишь 14-ю позицию на финише соревнований.
О том, как прошла гонка - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты этапа.
Неудачный старт и рывок Мандзина
Первым на дистанцию в Оберхофе вышел Антон Дудченко. Для спортсмена это выступление стало дебютным в 2026 году, однако продемонстрировать высокую скорость или точность не удалось.
Использовав три дополнительных патрона, Дудченко передал эстафету на 20-м месте с существенным отставанием в две минуты.
Ситуацию несколько исправил Виталий Мандзин. 22-летний биатлонист продемонстрировал лучший ход на втором круге среди всех участников и только один раз ошибся на огневых рубежах.
Благодаря высокой скорости Мандзин отыграл три позиции и сократил временную пропасть к лидерам до 1:33 минуты.
Штрафные круги и финиш Пидручного
Надежду на попадание в десятку перечеркнул третий этап в исполнении Богдана Борковского. Биатлонист не справился со стрельбой лежа, заработав два круга штрафа.
Хотя из-за ошибок оппонентов Украина формально поднялась на 15-ю строчку, временное отставание снова стремительно возросло.
Капитан команды Дмитрий Пидручный, который накануне совершил удивительный прорыв в персьюте с 34 позиций, на этот раз не имел шансов на высокий результат.
Он пересек финишную черту 14-м, что стало антирекордом для украинского квартета в текущем сезоне.
Драма в борьбе за золото
Победителя эстафеты определяли в зрелищном финишном спурте. На последний круг претенденты на медали ушли плотной группой.
В итоге золото завоевала Норвегия - Ветле Кристиансен опередил француза Эрика Перро лишь на 2.6 секунды. Бронзовые награды достались представителям Швеции.
Кубок мира. Оберхоф. Результаты мужской эстафеты:
- Норвегия (2+7) 1:20:29.1
- Франция (2+9) +2.6
- Швеция (0+12) +3.8
- Италия (1+9) +4.8
- Германия (0+10) +5.4
- Чехия (0+8) +25.5
...
- 14. Украина (2+12) +4:23.5
Следующий этап Кубка мира начнется 14 января в Рупольдинге, где биатлонисты будут соревноваться в спринтах, преследованиях и эстафетах.
