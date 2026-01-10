ua en ru
"Вот ответ, почему он не играет". Тренер "Ноттингема" разнес Зинченко после поражения в Кубке Англии (видео)

Суббота 10 января 2026 11:16
UA EN RU
"Вот ответ, почему он не играет". Тренер "Ноттингема" разнес Зинченко после поражения в Кубке Англии (видео) Фото: Александр Зинченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

"Ноттингем Форест", за который выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, завершил выступления в Кубке Англии уже на стадии 1/32 финала. Команда АПЛ уступила представителю Чемпионшипа - "Рексему" - в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Кубок Англии, 1/32 финала

"Рэксем" - "Ноттингем Форест" - 3:3, по пенальти - 4:3

Голы: Какаче, 37, Рэтбоун, 40, Хаем, 74 - Жезус, 64, Хадсон-Одой, 76, 90

Как прошел матч

Поединок состоялся 9 января на стадионе "Рейскорс Граунд" в Рексеме. Зинченко начал матч в стартовом составе "лесников".

Первый тайм "Ноттингем" провалил - команда ушла на перерыв, проигрывая 0:2. Во второй половине встречи гости сумели отыграться: дубль оформил Каллум Хадсон-Одой, еще один мяч забил Игорь Жезус.

Основное время завершилось со счетом 3:3, экстратаймы голов не принесли, а в серии пенальти более точными оказались футболисты "Рексема".

Украинец отыграл весь первый тайм, но был заменен в перерыве. По оценкам статистических порталов, он был одним из худших на поле.

Жесткая реакция Шона Дайча

После матча главный тренер "Ноттингем Форест" Шон Дайч резко раскритиковал игроков стартового состава. Среди них - и Зинченко.

"Первый тайм был абсолютно неприемлемым. Я посоветовал игрокам посмотреть на себя в зеркало - это неприемлемо не только для меня, но и для клубной эмблемы", - заявил Дайч в комментарии BBC.

Тренер отметил, что был готов снять с поля всех футболистов стартового состава еще в перерыве из-за отсутствия темпа, настроения и желания изменить ход игры.

"Они постоянно спрашивают: почему не играют? Честно - вот ответ", - сказл Дайч.

Что дальше для Зинченко

Зинченко проводит сезон в "Ноттингем Форест" на правах аренды из лондонского "Арсенала", которая рассчитана до конца сезона. Контракт украинца с лондонским клубом также истекает летом.

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. После слов Дайча его перспективы в команде выглядят неопределенными.

Следующий матч "Ноттингем" проведет 17 января - именно против "Арсенала" в рамках АПЛ. Зинченко не сможет принять участие в этой игре по условиям арендного соглашения.

