Ярмолюк забил дебютный гол в АПЛ и поднял "Брентфорд" в топ-5

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк впервые отметился забитым мячом в Английской Премьер-лиге. Футболист "Брентфорда" поставил точку в поединке 21-го тура против "Сандерленда", который завершился уверенной победой его команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Как для Ярмолюка сложился матч 21-го тура

Поединок чемпионата Англии против "Сандерленда" Ярмолюк начал в стартовом составе. К этой игре "Брентфорд" подходил после успеха в матче с "Эвертоном", за который выступает еще один украинец Виталий Миколенко.

Счет во встрече был открыт на 30-й минуте, когда Игорь Тьяго реализовал момент после передачи Виталия Янельта. Тот же форвард удвоил преимущество хозяев на 65-й минуте, удачно сыграв головой.

Дебютный мяч украинца в АПЛ

Кульминацией матча стал эпизод на 73-й минуте. После подачи с углового в исполнении Матиаса Йенсена Ярмолюк лучше сориентировался в штрафной площадке и точным ударом в левый угол сделал счет 3:0. Этот гол стал для украинца первым в Премьер-лиге.

Полузащитник провел на поле весь матч. За 90 минут он трижды выиграл борьбу с соперниками, в том числе две верховые дуэли, совершил два перехвата и отдал 45 точных передач из 48 (95% точности).

Турнирное положение и личные достижения

Благодаря победе над "Сандерлендом" "Брентфорд" набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Кроме этого, Ярмолюк вышел на четвертое место среди украинских футболистов по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге. В его активе 79 поединков, что позволило опередить Илью Забарного, который ранее выступал за "Борнмут".

Всего в нынешнем сезоне это третье результативное действие украинца - ранее он дважды ассистировал партнерам.

Украинцы с голами в истории АПЛ

Егор Ярмолюк стал девятым украинцем, которому удалось забить в Английской Премьер-лиге. Самым результативным среди них остается Сергей Ребров.

Украинские футболисты по количеству голов в АПЛ:

Сергей Ребров - 10 Андрей Шевченко - 9 Андрей Ярмоленко - 8 Андрей Воронин - 5 Михаил Мудрик - 5 Виталий Миколенко - 4 Александр Зинченко - 2 Илья Забарный - 1 Егор Ярмолюк - 1

Матчи других украинцев и ближайшие игры

В параллельном поединке "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл вничью с "Вулверхэмптоном". Ливерпульцы открыли счет на 17-й минуте, однако на 69-й соперник сравнял результат. Завершал матч "Эвертон" вдевятером после двух удалений в концовке встречи.

Следующий матч в Премьер-лиге "Брентфорд" проведет против "Челси" в субботу, 17 января, в 17:00 по киевскому времени. "Эвертон" сыграет с "Астон Виллой" в воскресенье, 18 января, начало - в 18:30.

Ранее главный тренер "Брентфорда" Кит Эндрюс также комментировал повышенный интерес к украинскому полузащитнику.