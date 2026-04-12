"Вот такая у меня Пасха": украинская блогерша попала в больницу с подозрением на микроинсульт

Так, Френдий призналась, что последние события стали для нее настоящим испытанием.

"Буду жить, но когда тебя завозят в больницу с подозрением на микроинсульт, то уже как-то ничего не хочется. Вот такая у меня Пасха", - написала она.

Алина Френдий попала в больницу (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Блогерша также рассказала, что перед госпитализацией чувствовала себя крайне плохо. Среди симптомов, которые ее беспокоили, были сильная головная боль, тошнота и слабость.

"Не могла стоять на ногах, тошнота и просто сильная головная боль. И полное непонимание, что происходит", - говорит она.

Кроме того, блогер выразила благодарность медикам местной неврологической больницы, которые оказали ей помощь.

"Теперь мне остается ждать, пока мой организм придет в себя", - добавила Френдий.

Также она призналась, что воспринимает эту ситуацию как серьезный сигнал от организма о необходимости паузы и восстановления.

По словам девушки, ей стоит дать себе больше времени на отдых.

"Но кажется, что я начинаю усваивать этот урок", - подытожила она.

Краткая биография Алины Френдий

Алина Френдий - украинский блогер, инфлюенсер и предпринимательница родом из Тернополя.

Широкую известность она получила благодаря развитию блога в Instagram, где сначала публиковала эстетические фото и fashion-контент.

Впоследствии ей удалось собрать миллионную аудиторию и стать одной из самых известных украинских блогеров в нише моды и lifestyle.

Алина Френдий (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Френдий неоднократно подчеркивала, что воспринимает свою деятельность не просто как хобби, а как полноценное дело.

Ее страница сочетает темы моды, стиля жизни и личных размышлений, а поклонники ценят ее за искренность и откровенность.

За годы работы она также становилась лицом украинских и международных брендов.

Кроме блогерства, Алина активно развивает собственный бизнес. Она является совладелицей бренда одежды COOSH, который создает вместе с мужем Петром Заставным.

Бренд имеет магазины в нескольких украинских городах, а сама блогерка ранее рассказывала, что мечтает о дальнейшем масштабировании бизнеса.

В 2018 году Френдий вышла замуж за ресторатора и продюсера группы TVORCHI Петра Заставного.

Алина Френдий с мужем (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Уже через год у супругов родился сын Ян. В соцсетях блогер время от времени делится семейными кадрами, хотя при этом старается сохранять баланс между публичностью и приватностью.

После начала полномасштабной войны Френдий неоднократно освещала благотворительные инициативы и сборы в помощь военным и пострадавшим от войны.

Она также поддерживает социальные проекты, а в ее соцсетях регулярно появляются призывы присоединяться к помощи.

Кроме того, Алина стала амбассадором платформы ДонорUA, популяризируя тему добровольного донорства.

Алина Френдий (фото: instagram.com/alina_frendiy)