"Ось такий у мене Великдень": українська блогерка потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт

Так, Френдій зізналась, що останні події стали для неї справжнім випробуванням.

"Житиму, але коли тебе завозять до лікарні з підозрою на мікроінсульт, то вже якось нічого не хочеться. Ось такий у мене Великдень", - написала вона.

Аліна Френдій потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Блогерка також розповіла, що перед госпіталізацією почувалася вкрай погано. Серед симптомів, які її турбували, були сильний головний біль, нудота та слабкість.

"Не могла стояти на ногах, нудота і просто сильний головний біль. І повне нерозуміння, що відбувається", - каже вона.

Крім того, блогерка висловила вдячність медикам місцевої неврологічної лікарні, які надали їй допомогу.

"Тепер мені залишається чекати, поки мій організм прийде до тями", - додала Френдій.

Також вона зізналася, що сприймає цю ситуацію як серйозний сигнал від організму про необхідність паузи та відновлення.

За словами дівчини, їй варто дати собі більше часу на відпочинок.

"Але здається, що я починаю засвоювати цей урок", - підсумувала вона.

Коротка біографія Аліни Френдій

Аліна Френдій - українська блогерка, інфлюєнсерка та підприємиця родом із Тернополя.

Широку популярність вона здобула завдяки розвитку блогу в Instagram, де спершу публікувала естетичні фото та fashion-контент.

Згодом їй вдалося зібрати мільйонну аудиторію та стати однією з найвідоміших українських блогерок у ніші моди та lifestyle.

Аліна Френдій (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Френдій неодноразово наголошувала, що сприймає свою діяльність не просто як хобі, а як повноцінну справу.

Її сторінка поєднує теми моди, стилю життя та особистих роздумів, а прихильники цінують її за щирість і відвертість.

За роки роботи вона також ставала обличчям українських і міжнародних брендів.

Окрім блогерства, Аліна активно розвиває власний бізнес. Вона є співвласницею бренду одягу COOSH, який створює разом із чоловіком Петром Заставним.

Бренд має магазини в кількох українських містах, а сама блогерка раніше розповідала, що мріє про подальше масштабування бізнесу.

У 2018 році Френдій вийшла заміж за ресторатора та продюсера гурту TVORCHI Петра Заставного.

Аліна Френдій з чоловіком (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Уже за рік у подружжя народився син Ян. У соцмережах блогерка час від часу ділиться сімейними кадрами, хоча водночас намагається зберігати баланс між публічністю і приватністю.

Після початку повномасштабної війни Френдій неодноразово висвітлювала благодійні ініціативи та збори на допомогу військовим і постраждалим від війни.

Вона також підтримує соціальні проєкти, а в її соцмережах регулярно з’являються заклики долучатися до допомоги.

Крім того, Аліна стала амбасадоркою платформи ДонорUA, популяризуючи тему добровільного донорства.

Аліна Френдій (фото: instagram.com/alina_frendiy)