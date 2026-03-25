"Я могла не иметь детей": Lida Lee впервые рассказала, как ей диагностировали рак

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала о том, что около года назад ей диагностировали онкологию, которая могла лишить ее возможности в будущем самостоятельно забеременеть и стать мамой.

"2024-й год полностью изменил мою жизнь. Я узнала о том, что у меня есть киста, за которой я наблюдала и пыталась делать так, чтобы она исчезла полностью", - отметила она.

В декабре 2024 года она почувствовала сильную боль, из-за чего скорая помощь доставила ее в больницу.

"В пятницу, 13-го декабря, меня просто забирает ночью "скорая", потому что я чувствую резкую боль, и я понимаю, что она разорвалась. Мне делают операцию, я просыпаюсь, говорят, что операция прошла прекрасно, но у нас есть типа какие-то там сомнения, давайте сделаем гистологию", - вспомнила певица.

Позже оказалось, что на самом деле это была не киста - результаты гистологии показали "самую агрессивную форму рака".

"Мы приезжаем к врачу, она мне рисует всю картину, что это была не просто киста, а это была злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. И все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. И из-за этого очень много сложностей и есть вероятность того, что уже есть какие-то метастазы. История такая: "Мы полностью все вырезаем и делаем тебе самую сильную химиотерапию, которая только может быть", - рассказала она.

Если бы Lida Lee согласилась на этот вариант лечения, она никогда не смогла бы иметь детей, поэтому певица решила все проверить еще у одного врача.

"Я сижу сегодня здесь и понимаю: если бы тогда я согласилась на всю эту спешку, то сегодня я бы не могла иметь детей. Я не знаю, какое бы у меня было будущее", - отметила певица.

Перепроверка диагноза в Институте рака обнаружила редкую опухоль желточного мешка, которая встречается в 0,001% случаев. Из-за сложности ситуации врачи сначала не хотели браться за лечение.

"Ни один врач не хотел за меня браться. Потому что эта опухоль считается злокачественной, но у меня были атипичные клетки, они еще не определились. Любой стресс - они могут стать злокачественными. Я стала заложником любых эмоций... Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня", - призналась она.

Артистка смогла найти специалиста, который согласился отказаться от стандартного протокола и попытаться сохранить возможность будущей беременности.

В этот период из-за гормональных изменений Lida Lee набрала вес, что вызвало ложные предположения в медиа о ее беременности. Чтобы справиться со стрессом и негативными комментариями, артистка начала воспринимать ситуацию с юмором, снимая забавные видео и принимая собственное тело.

"У меня есть шесть шрамов от двух операций. Первые три шрама, они мне напоминают о том, что "это конец", но рядом с ними есть другие шрамы, которые говорят тебе о том, что "нет, это большое начало", - подытожила Лидия.

Кто такая Lida Lee

Lida Lee, настоящее имя Лидия Скорубская, родилась 29 сентября 1994 года в Киеве.

Исполнительница начала карьеру с каверов, среди которых популярный трек "Спи собі сама" группы Скрябин. Она участвовала в шоу "Х-Фактор" и "Голос страны", попав в команду Монатика, а также работала бэк-вокалисткой певца.

Впоследствии Lida Lee развивалась как сольная артистка: в 2021 году получила премию YUNA в номинации "Открытие года".

Она известна ярким образом "девочки с каре", активностью в соцсетях и работой телеведущей - в частности в шоу "Кохання на виживання" и утреннем "Світанок".

В конце 2025 года певица представила трек "Схожі", где впервые открыто рассказала об отношениях с Даниэлем Салемом, хотя раньше редко делилась личной жизнью.

Lida Lee и Даниэль Салем (фото: instagram.com/lidalee_official)