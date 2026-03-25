ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Я могла не иметь детей": Lida Lee впервые рассказала, как ей диагностировали рак

15:36 25.03.2026 Ср
4 мин
Как оказалось, предложенное врачами лечение могло привести к фатальным последствиям
aimg Катерина Собкова
"Я могла не иметь детей": Lida Lee впервые рассказала, как ей диагностировали рак

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала о том, что около года назад ей диагностировали онкологию, которая могла лишить ее возможности в будущем самостоятельно забеременеть и стать мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск собственного проекта артистки "Що ДаLee".

Лида Ли рассказала о своем диагнозе

"2024-й год полностью изменил мою жизнь. Я узнала о том, что у меня есть киста, за которой я наблюдала и пыталась делать так, чтобы она исчезла полностью", - отметила она.

В декабре 2024 года она почувствовала сильную боль, из-за чего скорая помощь доставила ее в больницу.

"В пятницу, 13-го декабря, меня просто забирает ночью "скорая", потому что я чувствую резкую боль, и я понимаю, что она разорвалась. Мне делают операцию, я просыпаюсь, говорят, что операция прошла прекрасно, но у нас есть типа какие-то там сомнения, давайте сделаем гистологию", - вспомнила певица.

Позже оказалось, что на самом деле это была не киста - результаты гистологии показали "самую агрессивную форму рака".

"Мы приезжаем к врачу, она мне рисует всю картину, что это была не просто киста, а это была злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. И все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. И из-за этого очень много сложностей и есть вероятность того, что уже есть какие-то метастазы. История такая: "Мы полностью все вырезаем и делаем тебе самую сильную химиотерапию, которая только может быть", - рассказала она.

Если бы Lida Lee согласилась на этот вариант лечения, она никогда не смогла бы иметь детей, поэтому певица решила все проверить еще у одного врача.

"Я сижу сегодня здесь и понимаю: если бы тогда я согласилась на всю эту спешку, то сегодня я бы не могла иметь детей. Я не знаю, какое бы у меня было будущее", - отметила певица.

Перепроверка диагноза в Институте рака обнаружила редкую опухоль желточного мешка, которая встречается в 0,001% случаев. Из-за сложности ситуации врачи сначала не хотели браться за лечение.

"Ни один врач не хотел за меня браться. Потому что эта опухоль считается злокачественной, но у меня были атипичные клетки, они еще не определились. Любой стресс - они могут стать злокачественными. Я стала заложником любых эмоций... Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня", - призналась она.

Артистка смогла найти специалиста, который согласился отказаться от стандартного протокола и попытаться сохранить возможность будущей беременности.

В этот период из-за гормональных изменений Lida Lee набрала вес, что вызвало ложные предположения в медиа о ее беременности. Чтобы справиться со стрессом и негативными комментариями, артистка начала воспринимать ситуацию с юмором, снимая забавные видео и принимая собственное тело.

"У меня есть шесть шрамов от двух операций. Первые три шрама, они мне напоминают о том, что "это конец", но рядом с ними есть другие шрамы, которые говорят тебе о том, что "нет, это большое начало", - подытожила Лидия.

Кто такая Lida Lee

Lida Lee, настоящее имя Лидия Скорубская, родилась 29 сентября 1994 года в Киеве.

Исполнительница начала карьеру с каверов, среди которых популярный трек "Спи собі сама" группы Скрябин. Она участвовала в шоу "Х-Фактор" и "Голос страны", попав в команду Монатика, а также работала бэк-вокалисткой певца.

Впоследствии Lida Lee развивалась как сольная артистка: в 2021 году получила премию YUNA в номинации "Открытие года".

Она известна ярким образом "девочки с каре", активностью в соцсетях и работой телеведущей - в частности в шоу "Кохання на виживання" и утреннем "Світанок".

В конце 2025 года певица представила трек "Схожі", где впервые открыто рассказала об отношениях с Даниэлем Салемом, хотя раньше редко делилась личной жизнью.

Lida Lee и Даниэль Салем (фото: instagram.com/lidalee_official)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
