Обновленный рейтинг теннисистов: Сачко падает, Олейникова покоряет топ-100

Понедельник 24 ноября 2025 19:34
Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская и мужская ассоциации теннисистов обнародовали свежие рейтинги на 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальные сайты WTA и ATP.

Женский теннис: стабильность и прорыв Олейниковой

В WTA лидирует "нейтральная" Арина Сабаленка. Украинские теннисистки на ведущих позициях остались на местах: Элина Свитолина 14-я, Марта Костюк 26-я, Даяна Ястремская 27-я.

Особенно отличилась 24-летняя Александра Олейникова, которая после победы на турнире WTA 125 в Чили впервые вышла в топ-100 и занимает 95-ю строчку рейтинга. На понижение пошла Юлия Стародубцева - 116 место.

Другие украинские теннисистки: Ангелина Калинина - 154, Дарья Снигур - 159, Анастасия Соболева - 267, а 18-летняя Вероника Подрез дебютировала в топ-300, оказавшись на 299-й позиции.

Рейтинг WTA:

  1. Арина Сабаленка (-) - 10870 очков
  2. Ига Швьонтек (Польша) - 8395 очков
  3. Коко Гофф (США) - 6763 очков
  4. Аманда Анисимова (США) - 6287 очков
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850 очков
  6. Джессика Пегула (США) - 5583 очков
  7. Мэдисон Киз (США) -=- 4335 очков
  8. Жасмин Паолини (Италия) - 4325 очков
  9. Мирра Андреева (-) - 4319 очков
  10. Екатерина Александрова (-) - 3375 очков

14. Элина Свитолина (Украина) - 2606 очков
26. Марта Костюк (Украина) - 1659 очков
27. Даяна Ястремская (Украина) - 1604 очков

95. Александра Олейникова (Украина) - 798 очков
116. Юлия Стародубцева (Украина) - 671 очко
154. Ангелина Калинина (Украина) - 462 очка
159. Дарья Снигур (Украина) - 452 очка
267. Анастасия Соболева (Украина) - 263 очка
299 Вероника Подрез (Украина) - 220 очков

Мужской теннис: лидеры без изменений

В ATP первое место удерживает испанец Карлос Алькарас, на второй строчке итальянец Янник Синнер. Сезон завершен, поэтому очков за Кубок Дэвиса в Болонье не начисляли.

Выше всех среди украинцев Виталий Сачко, который опустился на две позиции и находится на 168 строчке. Вячеслав Белинский потерял три места (385), Олег Приходько - 43 позиции (445). Остальные наши спортсмены в пятой сотне рейтинга серьезных изменений не претерпели.

Рейтинг ATP:

  1. Карлос Алькарас (Испания) - 12 050 очков
  2. Янник Синнер (Италия) - 11 500 очков
  3. Александр Зверев (Германия) - 5 160 очков
  4. Новак Джокович (Сербия) - 4 830 очков
  5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4 245 очков
  6. Тейлор Фритц (США) - 4 135 очков
  7. Алекс де Минор (Австралия) - 4 135 очков
  8. Лоренцо Музетти (Италия) - 4 040 очков
  9. Бен Шелтон (США) - 3 970 очков
  10. Джек Дрейпер (Великобритания) - 2 990 очков

168. Виталий Сачко (Украина) - 349 очков
385. Вячеслав Белинский (Украина) - 128 очков
445. Олег Приходько (Украина) - 102 очка
446. Вадим Урсу (Украина) - 102 очка
461. Владислав Орлов (Украина) - 96 очков
466. Эрик Ваншельбойм (Украина) - 94 очка
499. Александр Овчаренко (Украина) - 86 очков

