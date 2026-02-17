Олимпиада-2026: результаты украинцев 17 февраля и новый медальный зачет

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии завершился одиннадцатый день соревнований. Украинские атлеты выступили в биатлоне и двоеборье, тогда как старты фристайлистов перенесли из-за шторма.

О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина .

Провал в биатлоне: худшая эстафета за четверть века

Центральным событием дня для украинских болельщиков стала мужская эстафета по биатлону.

Команда в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Борковского, Виталия Мандзина и Тараса Лесюка продемонстрировала низкую скорость и меткость, заняв в итоге лишь 16-е место.

Этот показатель стал худшим результатом мужской сборной Украины в эстафетных гонках на Олимпиадах за последние 28 лет.

Золотые награды в этой дисциплине завоевала сборная Франции, опередив норвежцев и шведов.

Лыжное двоеборье и влияние погоды

Украинское представительство также было заметным в лыжном двоеборье.

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец завершили свои выступления на 30-й и 31-й позициях соответственно.

Победу здесь праздновал норвежец Йенс Лурос Офтебру.

В то же время мощный снегопад в Милане и Кортине-д'Ампеццо заставил организаторов изменить расписание.

Квалификационные выступления украинских фристайлистов в лыжной акробатике (среди которых Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина) перенесены на 18 и 19 февраля.

Все триумфаторы 11-го соревновательного дня Олимпиады-2026:

Биатлон (мужская эстафета)

Франция Норвегия Швеция

Лыжное двоеборье (большой трамплин, мужчины)

Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) Йоханнес Лампартер (Австрия) Илкка Херола (Финляндия)

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)

Италия США Китай

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)

Канада Нидерланды Япония

Фристайл (биг-эйр, мужчины)

Тормод Фростад (Норвегия) Мак Форхенд (США) Матей Свансер (Австрия)

Бобслей (мужские двойки)

Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшгауэр (Германия) Франческо Фридрих / Александер Шуллер (Германия) Адам Аммур / Александер Шаллер (Германия)

Медальный зачет Олимпиады-2026: топ-10: топ-10

Норвегия - 14 "золото" + 8 "серебро" + 9 "бронза" = 31 медалей Италия - 9 + 4 + 11 = 24 США - 6 + 10 + 5 = 21 Нидерланды - 6 + 6 + 1 = 13 Германия - 5 + 8 + 7 = 17 Австрия - 5 + 8 + 4 = 15 Франция - 5 + 7 + 4 = 16 Швеция - 5 + 5 + 2 = 12 Швейцария - 5 + 2 + 3 = 10 Япония - 4 + 5 + 10 = 19

Контекст выступлений Украины

Напомним, что интересы "сине-желтых" на Играх-2026 защищают 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Пока что украинская копилка остается пустой.

Для сравнения: на двух предыдущих Белых Олимпиадах Украина неизменно получала медали усилиями Александра Абраменко во фристайле.

Ситуацию для команды осложнила дисквалификация лидера сборной по скелетону Владислава Гераскевича.

МОК отстранил атлета за использование экипировки с политическим подтекстом - шлема с изображениями спортсменов, погибших в результате российской агрессии.