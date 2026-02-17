Олимпиада-2026: результаты украинцев 17 февраля и новый медальный зачет
Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии завершился одиннадцатый день соревнований. Украинские атлеты выступили в биатлоне и двоеборье, тогда как старты фристайлистов перенесли из-за шторма.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Провал в биатлоне: худшая эстафета за четверть века
Центральным событием дня для украинских болельщиков стала мужская эстафета по биатлону.
Команда в составе Дмитрия Пидручного, Богдана Борковского, Виталия Мандзина и Тараса Лесюка продемонстрировала низкую скорость и меткость, заняв в итоге лишь 16-е место.
Этот показатель стал худшим результатом мужской сборной Украины в эстафетных гонках на Олимпиадах за последние 28 лет.
Золотые награды в этой дисциплине завоевала сборная Франции, опередив норвежцев и шведов.
Лыжное двоеборье и влияние погоды
Украинское представительство также было заметным в лыжном двоеборье.
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец завершили свои выступления на 30-й и 31-й позициях соответственно.
Победу здесь праздновал норвежец Йенс Лурос Офтебру.
В то же время мощный снегопад в Милане и Кортине-д'Ампеццо заставил организаторов изменить расписание.
Квалификационные выступления украинских фристайлистов в лыжной акробатике (среди которых Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина) перенесены на 18 и 19 февраля.
Все триумфаторы 11-го соревновательного дня Олимпиады-2026:
- Биатлон (мужская эстафета)
- Франция
- Норвегия
- Швеция
- Лыжное двоеборье (большой трамплин, мужчины)
- Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
- Йоханнес Лампартер (Австрия)
- Илкка Херола (Финляндия)
- Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)
- Италия
- США
- Китай
- Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)
- Канада
- Нидерланды
- Япония
- Фристайл (биг-эйр, мужчины)
- Тормод Фростад (Норвегия)
- Мак Форхенд (США)
- Матей Свансер (Австрия)
- Бобслей (мужские двойки)
- Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшгауэр (Германия)
- Франческо Фридрих / Александер Шуллер (Германия)
- Адам Аммур / Александер Шаллер (Германия)
Медальный зачет Олимпиады-2026: топ-10
- Норвегия - 14 "золото" + 8 "серебро" + 9 "бронза" = 31 медалей
- Италия - 9 + 4 + 11 = 24
- США - 6 + 10 + 5 = 21
- Нидерланды - 6 + 6 + 1 = 13
- Германия - 5 + 8 + 7 = 17
- Австрия - 5 + 8 + 4 = 15
- Франция - 5 + 7 + 4 = 16
- Швеция - 5 + 5 + 2 = 12
- Швейцария - 5 + 2 + 3 = 10
- Япония - 4 + 5 + 10 = 19
Контекст выступлений Украины
Напомним, что интересы "сине-желтых" на Играх-2026 защищают 46 спортсменов в 11 дисциплинах. Пока что украинская копилка остается пустой.
Для сравнения: на двух предыдущих Белых Олимпиадах Украина неизменно получала медали усилиями Александра Абраменко во фристайле.
Ситуацию для команды осложнила дисквалификация лидера сборной по скелетону Владислава Гераскевича.
МОК отстранил атлета за использование экипировки с политическим подтекстом - шлема с изображениями спортсменов, погибших в результате российской агрессии.
Ранее мы сообщили, как россиянка вывела Украину на церемонии открытия Олимпиаде-2026.