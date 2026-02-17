ua en ru
Худший результат за 28 лет: сборная Украины провалилась в мужской эстафете

Вторник 17 февраля 2026 19:01
UA EN RU
Худший результат за 28 лет: сборная Украины провалилась в мужской эстафете Виталий Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская мужская команда по биатлону продемонстрировала критически низкий результат в эстафете на Олимпиаде-2026. Финишировав на 16-й позиции, "сине-желтые" показали худшую стрельбу и ход за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Историческое падение: хуже было только в прошлом веке

Выступление украинской четверки в эстафетной гонке на Играх-2026 стало настоящим ударом по репутации команды.

С 12 промахами и двумя штрафными кругами украинцы заняли лишь 16-е место в итоговом протоколе.

Это самый низкий показатель национальной сборной с 1998 года, когда в японском Нагано команда оказалась на 18-й строчке.

В течение последних 24 лет украинские биатлонисты стабильно держались в топ-10 олимпийских эстафет, а пиком успеха оставалось седьмое место (2002, 2006, 2010 годы). Теперь эта серия прервана.

Ход гонки: от надежды до катастрофы на огневых рубежах

Эстафета началась для Украины достаточно оптимистично. Дмитрий Пидручный, несмотря на техническую проблему с патроном на первом рубеже, сумел стабилизировать ситуацию.

Благодаря высокой скорости стрельбы на втором этапе он передал эстафету шестым, отставая от лидера лишь на 19.5 секунд.

Однако в дальнейшем ситуация начала ухудшаться:

  • Богдан Борковский: использовал три дополнительных патрона на "лежке" и потерял темп, передав эстафету 14-м.
  • Виталий Мандзин: стал светлым пятном в гонке, продемонстрировав качественную стрельбу. Ему удалось поднять команду с 14-го на 6-е место.
  • Тарас Лесюк: не удержал позиции на заключительном этапе. После неудачной последней стрельбы он ушел на два круга штрафа, что отбросило Украину на итоговую 16-ю строчку с отставанием более 5 минут от победителей.

Золотые награды впервые в своей истории в этой дисциплине завоевала сборная Франции, которая в напряженной борьбе опередила норвежцев.

Календарь следующих стартов в Антхольце

Олимпийская программа биатлона продолжается. Уже завтра, 18 февраля, на трассу выйдут женщины для участия в эстафете. Начало соревнований запланировано на 15:45 по киевскому времени.

Мужчины же завершат свои выступления 20 февраля гонкой с массовым стартом. Украину в этой дисциплине будут представлять Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Старт состоится в 15:15.

Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

