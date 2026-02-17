Олімпіада-2026: результати українців 17 лютого та новий медальний залік
У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії завершився одинадцятий день змагань. Українські атлети виступили у біатлоні та двоборстві, тоді як старти фристайлістів перенесли через шторм.
Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.
Провал у біатлоні: найгірша естафета за чверть століття
Центральною подією дня для українських вболівальників стала чоловіча естафета з біатлону.
Команда у складі Дмитра Підручного, Богдана Борковського, Віталія Мандзіна та Тараса Лесюка продемонструвала низьку швидкість та влучність, посівши у підсумку лише 16-те місце.
Цей показник став найгіршим результатом чоловічої збірної України в естафетних гонках на Олімпіадах за останні 28 років.
Золоті нагороди у цій дисципліні виборола збірна Франції, випередивши норвежців та шведів.
Лижне двоборство та вплив погоди
Українське представництво також було помітним у лижному двоборстві.
Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили свої виступи на 30-й та 31-й позиціях відповідно.
Перемогу тут святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру.
Водночас потужний снігопад у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо змусив організаторів змінити розклад.
Кваліфікаційні виступи українських фристайлістів у лижній акробатиці (серед яких Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна) перенесені на 18 та 19 лютого.
Усі тріумфатори 11-го змагального дня Олімпіади-2026:
- Біатлон (чоловіча естафета)
- Франція
- Норвегія
- Швеція
- Лижне двоборство (великий трамплін, чоловіки)
- Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
- Йоганнес Лампартер (Австрія)
- Ілкка Херола (Фінляндія)
- Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, чоловіки)
- Італія
- США
- Китай
- Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, жінки)
- Канада
- Нідерланди
- Японія
- Фристайл (біг-ейр, чоловіки)
- Тормод Фростад (Норвегія)
- Мак Форхенд (США)
- Матей Свансер (Австрія)
- Бобслей (чоловічі двійки)
- Йоганнес Лохнер / Георг Фляйшгауер (Німеччина)
- Франческо Фрідріх / Александер Шуллер (Німеччина)
- Адам Аммур / Александер Шаллер (Німеччина)
Медальний залік Олімпіади-2026: топ-10
- Норвегія - 14 "золото" + 8 "срібло" + 9 "бронза" = 31 медалей
- Італія - 9 + 4 + 11 = 24
- США - 6 + 10 + 5 = 21
- Нідерланди - 6 + 6 + 1 = 13
- Німеччина - 5 + 8 + 7 = 17
- Австрія - 5 + 8 + 4 = 15
- Франція - 5 + 7 + 4 = 16
- Швеція - 5 + 5 + 2 = 12
- Швейцарія - 5 + 2 + 3 = 10
- Японія - 4 + 5 + 10 = 19
Контекст виступів України
Нагадаємо, що інтереси "синьо-жовтих" на Іграх-2026 захищають 46 спортсменів у 11 дисциплінах. Поки що українська скарбничка залишається порожньою.
Для порівняння: на двох попередніх Білих Олімпіадах Україна незмінно здобувала медалі зусиллями Олександра Абраменка у фристайлі.
Ситуацію для команди ускладнила дискваліфікація лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича.
МОК відсторонив атлета за використання екіпірування з політичним підтекстом - шолома із зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.
Раніше ми повідомили, як росіянка вивела Україну на церемонії відкриття Олімпіаді-2026.