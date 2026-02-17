Олімпіада-2026: результати українців 17 лютого та новий медальний залік

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії завершився одинадцятий день змагань. Українські атлети виступили у біатлоні та двоборстві, тоді як старти фристайлістів перенесли через шторм.

Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна .

Провал у біатлоні: найгірша естафета за чверть століття

Центральною подією дня для українських вболівальників стала чоловіча естафета з біатлону.

Команда у складі Дмитра Підручного, Богдана Борковського, Віталія Мандзіна та Тараса Лесюка продемонструвала низьку швидкість та влучність, посівши у підсумку лише 16-те місце.

Цей показник став найгіршим результатом чоловічої збірної України в естафетних гонках на Олімпіадах за останні 28 років.

Золоті нагороди у цій дисципліні виборола збірна Франції, випередивши норвежців та шведів.

Лижне двоборство та вплив погоди

Українське представництво також було помітним у лижному двоборстві.

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили свої виступи на 30-й та 31-й позиціях відповідно.

Перемогу тут святкував норвежець Єнс Лурос Офтебру.

Водночас потужний снігопад у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо змусив організаторів змінити розклад.

Кваліфікаційні виступи українських фристайлістів у лижній акробатиці (серед яких Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна) перенесені на 18 та 19 лютого.

Усі тріумфатори 11-го змагального дня Олімпіади-2026:

Біатлон (чоловіча естафета)

Франція Норвегія Швеція

Лижне двоборство (великий трамплін, чоловіки)

Єнс Лурос Офтебру (Норвегія) Йоганнес Лампартер (Австрія) Ілкка Херола (Фінляндія)

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, чоловіки)

Італія США Китай

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, жінки)

Канада Нідерланди Японія

Фристайл (біг-ейр, чоловіки)

Тормод Фростад (Норвегія) Мак Форхенд (США) Матей Свансер (Австрія)

Бобслей (чоловічі двійки)

Йоганнес Лохнер / Георг Фляйшгауер (Німеччина) Франческо Фрідріх / Александер Шуллер (Німеччина) Адам Аммур / Александер Шаллер (Німеччина)

Медальний залік Олімпіади-2026: топ-10

Норвегія - 14 "золото" + 8 "срібло" + 9 "бронза" = 31 медалей Італія - 9 + 4 + 11 = 24 США - 6 + 10 + 5 = 21 Нідерланди - 6 + 6 + 1 = 13 Німеччина - 5 + 8 + 7 = 17 Австрія - 5 + 8 + 4 = 15 Франція - 5 + 7 + 4 = 16 Швеція - 5 + 5 + 2 = 12 Швейцарія - 5 + 2 + 3 = 10 Японія - 4 + 5 + 10 = 19

Контекст виступів України

Нагадаємо, що інтереси "синьо-жовтих" на Іграх-2026 захищають 46 спортсменів у 11 дисциплінах. Поки що українська скарбничка залишається порожньою.

Для порівняння: на двох попередніх Білих Олімпіадах Україна незмінно здобувала медалі зусиллями Олександра Абраменка у фристайлі.

Ситуацію для команди ускладнила дискваліфікація лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича.

МОК відсторонив атлета за використання екіпірування з політичним підтекстом - шолома із зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії.