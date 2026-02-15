Олимпиада-2026: результаты 15 февраля и новый медальный зачет

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли девять комплектов наград. На старт выходили шесть украинских атлетов в двух видах спорта.
О том, кто стал чемпионом Игр, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Сразу два комплекта наград разыграли в воскресенье в биатлоне. Состоялись мужская и женская гонки преследования, в которых принимали участие пять отечественных представителей.
Мужской персьют выиграл швед Мартин Понсилуома, который впервые в карьере получил "золото" Игр. Вторым к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд, третьим - француз Эмильен Жаклен.
Двое представителей Украины смогли финишировать в топ-20, улучшив свои стартовые позиции по итогам спринта. Виталий Мандзин завершил гонку 16-м, Дмитрий Пидручный - 20-м.
Лиза Виттоцци (фото: x.com/milanocortina26)
"Золото" женского старта впервые на домашних Играх добыла представительница страны-хозяйки - Лиза Виттоцци. Итальянка, которая пропустила предыдущий сезон, выиграла свою первую олимпийскую награду высшей пробы.
Действующая олимпийская чемпионка спринта Марен Киркейде на этот раз не смогла повторить победный результат в персьюте, однако получила серебряную медаль. "Бронзу" завоевала финка Суви Минккинен.
Три украинские биатлонистки - Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина - катастрофически провели стрельбу и финишировали за пределами топ-40. Впервые в истории, ни одна украинская биатлонистка не пробилась в масстарт.
Во фристайле состоялись финальные заезды по дуал-могулу среди мужчин. Турнир проходил в формате прямых дуэлей - от 1/16 финала до решающих стартов за медали.
В поединке за "золото" канадец Микаэль Кингсбери продемонстрировал полное превосходство над японцем Икумой Хорисимой и уверенно победил со счетом 30:5.
Бронзовую награду завоевал австралиец Мэтт Грэм, который в напряженной борьбе обыграл еще одного представителя Японии Такую Шимакаву - 20:15.
Йоханнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)
Сборная Норвегии подтвердила статус фаворита и уверенно завоевала "золото" в мужской эстафете. Команда, за которую выступали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрём Ньенгет, Айнар Хедегарт и Йоханнес Клебо, не оставив шансов соперникам.
Гонка стала знаковой для Клебо - он получил девятую золотую медаль и стал абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад.
"Серебро" в эстафете завоевала сборная Франции, а бронзовые медали получили итальянцы.
35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на домашних Олимпийских играх. После этого триумфа ее олимпийская коллекция насчитывает уже пять наград - два "золота", "серебро" и две "бронзы".
Интересно, что соревнования завершились без отдельной бронзовой медали: второе место поделили шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд.
Украинка Анастасия Шепиленко завершила выступление на 39-й позиции.
Золотую медаль в дисциплине сноуборд-кросс среди микст-команд завоевали Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс из Великобритании.
Серебряные награды получили итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли. "Бронза" досталась французам Лоану Боззоло и Леа Касти.
Олимпийской чемпионкой на самой короткой дистанции - 500 метров стала нидерландка Фемке Кок. К "золоту" она добавила новый олимпийский рекорд - 36,49 секунды.
"Серебро" завоевала другая нидерландка - Ютта Лердам. Ранее она триумфовала на дистанции 1000 метров и вообще находится в центре внимания из-за отношений с американским боксером-блогером Джейком Полом. "Бронза" досталась Михо Такаги из Японии.
Победу в соревнованиях по скелетону в микст-командах одержала сборная Великобритании - Табита Стокер и Мэтт Уэстон.
Представители Германии Сюзанна Крехер и Аксель Юнг уступили победителям лишь 0,17 секунды и стали серебряными призерами. "Бронзу" получила еще одна немецкая пара - Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротхер.
Для Мэтта Вестона - одного из принципиальных соперников украинца Владислава Гераскевича в одиночных соревнованиях - это уже второе золото Игр-2026.
Завершил соревновательную программу воскресенья финал женских прыжков на большом трамплине.
Победу одержала норвежка Анна Удине Стрем - ранее она также триумфовала на нормальном трамплине. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Айрин Мария Квандал.
Словенка Ника Превц до последних прыжков сохраняла шансы на "золото", однако в итоге опустилась на третью позицию. После завершения выступления спортсменка не сдержала эмоций. Впрочем, на дебютной Олимпиаде Превц собрала полный комплект наград: "бронзу" на большом трамплине, "серебро" - на нормальном и "золото" в смешанных командных соревнованиях.
Олимпиада-2026, все призеры 15 февраля:
Биатлон
Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
Женщины. Гонка преследования (10 км)
Фристайл. Мужчины. Парный могул
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом
Сноуборд. Смешанные команды. Кросс
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
Скелетон. Смешанные команды
Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин
Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Италия продолжает находиться на второй позиции, третьи - американцы.
Топ-10 медального зачета:
