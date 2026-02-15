Олимпиада-2026: результаты 15 февраля и новый медальный зачет

Биатлон: первый триумф Италии

Сразу два комплекта наград разыграли в воскресенье в биатлоне. Состоялись мужская и женская гонки преследования, в которых принимали участие пять отечественных представителей.

Мужской персьют выиграл швед Мартин Понсилуома, который впервые в карьере получил "золото" Игр. Вторым к финишу пришел норвежец Стурла Легрейд, третьим - француз Эмильен Жаклен.

Двое представителей Украины смогли финишировать в топ-20, улучшив свои стартовые позиции по итогам спринта. Виталий Мандзин завершил гонку 16-м, Дмитрий Пидручный - 20-м.

Лиза Виттоцци (фото: x.com/milanocortina26)

"Золото" женского старта впервые на домашних Играх добыла представительница страны-хозяйки - Лиза Виттоцци. Итальянка, которая пропустила предыдущий сезон, выиграла свою первую олимпийскую награду высшей пробы.

Действующая олимпийская чемпионка спринта Марен Киркейде на этот раз не смогла повторить победный результат в персьюте, однако получила серебряную медаль. "Бронзу" завоевала финка Суви Минккинен.

Три украинские биатлонистки - Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина - катастрофически провели стрельбу и финишировали за пределами топ-40. Впервые в истории, ни одна украинская биатлонистка не пробилась в масстарт.

Фристайл: канадский разгром в финале

Во фристайле состоялись финальные заезды по дуал-могулу среди мужчин. Турнир проходил в формате прямых дуэлей - от 1/16 финала до решающих стартов за медали.

В поединке за "золото" канадец Микаэль Кингсбери продемонстрировал полное превосходство над японцем Икумой Хорисимой и уверенно победил со счетом 30:5.

Бронзовую награду завоевал австралиец Мэтт Грэм, который в напряженной борьбе обыграл еще одного представителя Японии Такую Шимакаву - 20:15.

Йоханнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)

Лыжные гонки: абсолютный рекорд Клебо

Сборная Норвегии подтвердила статус фаворита и уверенно завоевала "золото" в мужской эстафете. Команда, за которую выступали Эмиль Иверсен, Мартин Левстрём Ньенгет, Айнар Хедегарт и Йоханнес Клебо, не оставив шансов соперникам.

Гонка стала знаковой для Клебо - он получил девятую золотую медаль и стал абсолютным рекордсменом зимних Олимпиад.

"Серебро" в эстафете завоевала сборная Франции, а бронзовые медали получили итальянцы.

Горные лыжи: слалом без "бронзы"

35-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на домашних Олимпийских играх. После этого триумфа ее олимпийская коллекция насчитывает уже пять наград - два "золота", "серебро" и две "бронзы".

Интересно, что соревнования завершились без отдельной бронзовой медали: второе место поделили шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд.

Украинка Анастасия Шепиленко завершила выступление на 39-й позиции.

Сноубординг: успех Великобритании

Золотую медаль в дисциплине сноуборд-кросс среди микст-команд завоевали Хью Найтингейл и Шарлотта Бэнкс из Великобритании.

Серебряные награды получили итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли. "Бронза" досталась французам Лоану Боззоло и Леа Касти.

Конькобежный спорт: "золото" с рекордом

Олимпийской чемпионкой на самой короткой дистанции - 500 метров стала нидерландка Фемке Кок. К "золоту" она добавила новый олимпийский рекорд - 36,49 секунды.

"Серебро" завоевала другая нидерландка - Ютта Лердам. Ранее она триумфовала на дистанции 1000 метров и вообще находится в центре внимания из-за отношений с американским боксером-блогером Джейком Полом. "Бронза" досталась Михо Такаги из Японии.

Скелетон: второй успех конкурента Гераскевича

Победу в соревнованиях по скелетону в микст-командах одержала сборная Великобритании - Табита Стокер и Мэтт Уэстон.

Представители Германии Сюзанна Крехер и Аксель Юнг уступили победителям лишь 0,17 секунды и стали серебряными призерами. "Бронзу" получила еще одна немецкая пара - Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротхер.

Для Мэтта Вестона - одного из принципиальных соперников украинца Владислава Гераскевича в одиночных соревнованиях - это уже второе золото Игр-2026.

Прыжки с трамплина: отчаяние фаворитки

Завершил соревновательную программу воскресенья финал женских прыжков на большом трамплине.

Победу одержала норвежка Анна Удине Стрем - ранее она также триумфовала на нормальном трамплине. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Айрин Мария Квандал.

Словенка Ника Превц до последних прыжков сохраняла шансы на "золото", однако в итоге опустилась на третью позицию. После завершения выступления спортсменка не сдержала эмоций. Впрочем, на дебютной Олимпиаде Превц собрала полный комплект наград: "бронзу" на большом трамплине, "серебро" - на нормальном и "золото" в смешанных командных соревнованиях.

Олимпиада-2026, все призеры 15 февраля:

Биатлон

Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)

Мартин Понсилуома (Швеция) Стурла Леграйд (Норвегия) Эмильен Жаклен (Франция)

Женщины. Гонка преследования (10 км)

Лиза Виттоцци (Италия) Марен Киркейде (Норвегия) Суви Минкинен (Финляндия)

Фристайл. Мужчины. Парный могул

Микаэль Кингсбери (Канада) Икума Хорисима (Япония) Мэтт Грэм (Австралия)

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)

Норвегия Франция Италия

Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия)

2. Сара Хектор (Швеция)

2. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия)

Сноуборд. Смешанные команды. Кросс

Хью Найтингейл/Шарлотта Бэнкс (Великобритания) Лоренцо Соммарива / Микела Мойоли (Италия) Лоан Боззоло / Леа Каста (Франция)

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

Фемке Кок (Нидерланды) Ютта Лердам (Нидерланды) Михо Такаги (Япония)

Скелетон. Смешанные команды

Табита Стокер / Мэтт Уэстон (Великобритания) Сюзанна Крехер / Аксель Юнг (Германия) Жаклин Пфайфер / Кристоф Гротхер (Германия)

Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин

Анна Удине Стрем (Норвегия) Айрин Мария Квандал (Норвегия) Ника Превц (Словения)

Медальный зачет

Сборная Норвегии с 12 золотыми наградами продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Италия продолжает находиться на второй позиции, третьи - американцы.

Топ-10 медального зачета: