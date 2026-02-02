ua en ru
Олимпиада-2026: кто покажет Игры в Украине и где смотреть бесплатные трансляции

Понедельник 02 февраля 2026 18:41
Олимпиада-2026: кто покажет Игры в Украине и где смотреть бесплатные трансляции Первые старты на Играх - уже 4 февраля (фото: olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

С 6 по 22 февраля в Италии состоятся XXV зимние Олимпийские игры. Соревнования будут принимать сразу два города - Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более трех тысяч спортсменов разыграют 116 комплектов медалей в 16-ти видах спорта.

Где отечественные болельщики смогут следить за белой Олимпиадой - подскажет РБК-Украина.

Где будут трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

  • на телеканале "Суспільне Спорт"
  • на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ" и другие)
  • на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Перший".

Комментаторы и эксперты

Всего запланировано не менее 125 часов эфирного времени. Ежедневно будут работать информационно-аналитические студии, обзоры соревнований и специальные проекты. Над освещением Игр будут работать пять корреспондентов, 12 комментаторов и приглашенные эксперты - среди них действующие и бывшие спортсмены.

Отдельно на YouTube-канале будет выходить ежедневный дайджест "Олимпиада за 500 секунд".

Также Олимпиаду будет освещать "Радио Проминь" - с подкастами и тематическими программами.

Когда состоится церемония открытия

Официальный старт Игр запланирован на 6 февраля, хотя первые предварительные соревнования начнутся уже 4 числа.

Церемония открытия состоится 6 февраля в 20:40 по киевскому времени. Ее будут комментировать спортивный журналист Виталий Волочай и шеф-редактор "Суспільне Культура" Екатерина Яковленко.

Сборная Украины на Олимпиаде

На Олимпиаду-2026 квалифицировались 46 украинских спортсменов, которые будут соревноваться в 11-ти видах спорта.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте - по 10 спортсменов, а также во фристайле - 9.

На двух предыдущих зимних Играх украинцы получали медали исключительно во фристайле. Александр Абраменко приносил стране "золото" в 2018 году и "серебро" - в 2022-м. Однако титулованный спортсмен уже завершил карьеру.

Главные медальные надежды "сине-желтых" в 2026-м связаны с лыжной акробатикой и биатлоном.

Ранее мы рассказали, сколько нейтральных россиян и белорусов поедут на зимние Игры-2026.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

