Олимпиада-2026. Когда и где будут соревноваться украинцы: полное расписание 12 февраля

Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. В четверг, 12 февраля, на аренах соревнований выступят 10 наших спортсменов в четырех видах спорта.

Гераскевич откроет соревновательный день

Особое внимание будет приковано к Владиславу Гераскевичу, который проведет свои первые официальные заезды в скелетоне.

Ранее украинец уже выходил на тренировки в символическом "шлеме памяти", посвященном погибшим украинским спортсменам в результате российской агрессии. Теперь его ждут полноценные соревновательные попытки.

Первые два заезда состоятся утром - в 10:30 и 12:08.

Украина в лыжных дисциплинах

В горнолыжном спорте Украину представит Анастасия Шепиленко, которая выступит в супергиганте. Начало стартов - в 12:30.

В лыжных гонках на дистанции 10 км с раздельным стартом будут соревноваться сразу четыре украинки: Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль, София Шкатула и Анастасия Никон. Гонка начнется в 14:00.

Командная борьба в санном спорте

Вечернюю программу в 19:30 для Украины завершит командная эстафета в санном спорте.

В состав сборной вошли Богдан Бабура, Даниил Мартыновский, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецькив и Александра Мох.

Расписание выступлений украинцев 12 февраля:

10:30. Скелетон, заезд 1 (Владислав Гераскевич)

12:08. Скелетон, заезд 2 (Владислав Гераскевич)

12:30. Горнолыжный спорт, супергигант (Анастасия Шепиленко)

14:00. Лыжные гонки, 10 км, женщины (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль)

19:30. Санный спорт, командная эстафета (Богдан Бабура, Даниил Мартыновский, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецькив, Александра Мох)

Девять комплектов наград

Всего в шестой соревновательный день на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в сноуборде и шорт-треке (по 2 комплекта), а также - в горнолыжном, конькобежном и санном спорте, лыжных гонках и фристайле.

Медальные финалы 12 февраля:

12:30. Горные лыжи. Женщины. Супергигант

13:55. Фристайл. Мужчины. Могул

14:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км.

16:01. Сноуборд. Мужчины. Кросс

17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

19:30. Санный спорт. Командная эстафета

21:25. Сноуборд. Женщины. Хафпайп

22:31. Шорт-трек. Женщины. 500 м

22:43. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".