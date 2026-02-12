Олимпиада-2026. Когда и где будут соревноваться украинцы: полное расписание 12 февраля
Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. В четверг, 12 февраля, на аренах соревнований выступят 10 наших спортсменов в четырех видах спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Гераскевич откроет соревновательный день
Особое внимание будет приковано к Владиславу Гераскевичу, который проведет свои первые официальные заезды в скелетоне.
Ранее украинец уже выходил на тренировки в символическом "шлеме памяти", посвященном погибшим украинским спортсменам в результате российской агрессии. Теперь его ждут полноценные соревновательные попытки.
Первые два заезда состоятся утром - в 10:30 и 12:08.
Украина в лыжных дисциплинах
В горнолыжном спорте Украину представит Анастасия Шепиленко, которая выступит в супергиганте. Начало стартов - в 12:30.
В лыжных гонках на дистанции 10 км с раздельным стартом будут соревноваться сразу четыре украинки: Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль, София Шкатула и Анастасия Никон. Гонка начнется в 14:00.
Командная борьба в санном спорте
Вечернюю программу в 19:30 для Украины завершит командная эстафета в санном спорте.
В состав сборной вошли Богдан Бабура, Даниил Мартыновский, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецькив и Александра Мох.
Расписание выступлений украинцев 12 февраля:
- 10:30. Скелетон, заезд 1 (Владислав Гераскевич)
- 12:08. Скелетон, заезд 2 (Владислав Гераскевич)
- 12:30. Горнолыжный спорт, супергигант (Анастасия Шепиленко)
- 14:00. Лыжные гонки, 10 км, женщины (Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль)
- 19:30. Санный спорт, командная эстафета (Богдан Бабура, Даниил Мартыновский, Игорь Гой, Назарий Качмар, Елена Стецькив, Александра Мох)
Девять комплектов наград
Всего в шестой соревновательный день на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в сноуборде и шорт-треке (по 2 комплекта), а также - в горнолыжном, конькобежном и санном спорте, лыжных гонках и фристайле.
Медальные финалы 12 февраля:
- 12:30. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
- 13:55. Фристайл. Мужчины. Могул
- 14:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км.
- 16:01. Сноуборд. Мужчины. Кросс
- 17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
- 19:30. Санный спорт. Командная эстафета
- 21:25. Сноуборд. Женщины. Хафпайп
- 22:31. Шорт-трек. Женщины. 500 м
- 22:43. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
