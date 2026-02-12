Олимпиада-2026: триумфаторы 11 февраля и новый медальный зачет
В среду, 11 февраля, на зимних Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо выступили 13 представителей Украины. Несмотря на отсутствие наград, день запомнился личными рекордами и солидарностью атлетов.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Исторические рекорды и сенсации
Настоящий фурор произвел швейцарец Франьо фон Алльмен, который победил в супергиганте.
Он стал первым за более чем полвека лыжником, кому удалось собрать три золотые награды на одной Олимпиаде.
В женском биатлоне также зафиксировано уникальное достижение: представительницы Франции Жюлия Симон и Лу Жанмонно оформили победный дубль ("золото" и "серебро") в индивидуальной гонке - подобного не случалось в течение 20 лет.
Выступления украинцев: успех Меркушиной и манифест Шепюка
Украину в этот день представляли 13 атлетов в четырех видах спорта. Хотя подняться на подиум не удалось, были зафиксированы высокие личные результаты:
- Биатлон: Александра Меркушина продемонстрировала лучший показатель в карьере, заняв 17-е место в индивидуальной гонке. Кристина Дмитренко финишировала следом - 18-й.
- Санный спорт: Женский экипаж Елены Стецкив и Александры Мох вошел в топ-7 сильнейших.
- Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк (36-й результат) устроил акцию поддержки скелетониста Владислава Гераскевича, продемонстрировав надпись "Ukr heroes with us" после запрета МОК использовать патриотическую символику на шлемах.
- Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец завершили соревнования на 27-й и 30-й позициях соответственно.
Обновленный медальный зачет (Топ-5)
Благодаря двойному успеху в санном спорте Италия совершила прыжок с седьмого на третье место. США поднялись на вторую строчку, вытеснив конкурентов.
- Норвегия - 7 "золото", 2 "серебро", 4 "бронза" (13)
- США - 4 "золото", 6 "серебро", 2 "бронза" (12)
- Италия - 4 "золото", 2 "серебро", 7 "бронза" (13)
- Швейцария - 4 "золото", 1 "серебро", 2 "бронза" (7)
- Германия - 3 "золото", 3 "серебро", 2 "бронза" (8)
Уже завтра, 12 февраля, украинская сборная по санному спорту будет соревноваться в командной эстафете, где за сине-желтых выступят Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий и два парных экипажа.
