ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого

Четвер 12 лютого 2026 09:11
UA EN RU
Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого На Іграх розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. У четвер, 12 лютого, на аренах змагань виступлять 10 наших спортсменів у чотирьох видах спорту.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Гераскевич відкриє змагальний день

Особлива увага буде прикута до Владислава Гераскевича, який проведе свої перші офіційні заїзди у скелетоні.

Раніше українець вже виходив на тренування у символічному "шоломі пам'яті", присвяченому загиблим українським спортсменам унаслідок російської агресії. Тепер на нього чекають повноцінні змагальні спроби.

Перші два заїзди відбудуться вранці – о 10:30 та 12:08.

Україна в лижних дисциплінах

У гірськолижному спорті Україну представить Анастасія Шепіленко, яка виступить у супергіганті. Початок стартів – о 12:30.

У лижних перегонах на дистанції 10 км із роздільним стартом змагатимуться одразу чотири українки: Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль, Софія Шкатула та Анастасія Нікон. Гонка розпочнеться о 14:00.

Командна боротьба в санному спорті

Вечірню програму о 19:30 для України завершить командна естафета в санному спорті.

До складу збірної увійшли Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків та Олександра Мох.

Розклад виступів українців 12 лютого:

  • 10:30. Скелетон, заїзд 1 (Владислав Гераскевич)
  • 12:08. Скелетон, заїзд 2 (Владислав Гераскевич)
  • 12:30. Гірськолижний спорт, супергігант (Анастасія Шепіленко)
  • 14:00. Лижні перегони, 10 км, жінки (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
  • 19:30. Санний спорт, командна естафета (Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків, Олександра Мох)

Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого

Дев'ять комплектів нагород

Загалом у шостий змагальний день на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді та шорт-треку (по 2 комплекти), а також – у гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фрістайлі.

Медальні фінали 12 лютого:

  • 12:30. Гірські лижі. Жінки. Супергігант
  • 13:55. Фрістайл. Чоловіки. Могул
  • 14:00. Лижні перегони. Жінки, 10 км
  • 16:01. Сноуборд. Чоловіки. Крос
  • 17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
  • 19:30. Санний спорт. Командна естафета
  • 21:25. Сноуборд. Жінки. Хафпайп
  • 22:31. Шорт-трек. Жінки. 500 м
  • 22:43. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше український фігурист Кирило Марсак прокоментував свій історичний прорив у короткій програмі на Іграх-2026.

Також дізнайтеся про тріумфаторів 11 лютого та новий медальний залік на Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Руїни на енергооб'єкті, серед поранених - немовля: все про атаку на Київ, Дніпро та Одесу
Руїни на енергооб'єкті, серед поранених - немовля: все про атаку на Київ, Дніпро та Одесу
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ