Олімпіада-2026. Коли і де змагатимуться українці: повний розклад 12 лютого
Збірна України продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. У четвер, 12 лютого, на аренах змагань виступлять 10 наших спортсменів у чотирьох видах спорту.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Гераскевич відкриє змагальний день
Особлива увага буде прикута до Владислава Гераскевича, який проведе свої перші офіційні заїзди у скелетоні.
Раніше українець вже виходив на тренування у символічному "шоломі пам'яті", присвяченому загиблим українським спортсменам унаслідок російської агресії. Тепер на нього чекають повноцінні змагальні спроби.
Перші два заїзди відбудуться вранці – о 10:30 та 12:08.
Україна в лижних дисциплінах
У гірськолижному спорті Україну представить Анастасія Шепіленко, яка виступить у супергіганті. Початок стартів – о 12:30.
У лижних перегонах на дистанції 10 км із роздільним стартом змагатимуться одразу чотири українки: Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль, Софія Шкатула та Анастасія Нікон. Гонка розпочнеться о 14:00.
Командна боротьба в санному спорті
Вечірню програму о 19:30 для України завершить командна естафета в санному спорті.
До складу збірної увійшли Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків та Олександра Мох.
Розклад виступів українців 12 лютого:
- 10:30. Скелетон, заїзд 1 (Владислав Гераскевич)
- 12:08. Скелетон, заїзд 2 (Владислав Гераскевич)
- 12:30. Гірськолижний спорт, супергігант (Анастасія Шепіленко)
- 14:00. Лижні перегони, 10 км, жінки (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
- 19:30. Санний спорт, командна естафета (Богдан Бабура, Данило Мартиновський, Ігор Гой, Назарій Качмар, Олена Стецьків, Олександра Мох)
Дев'ять комплектів нагород
Загалом у шостий змагальний день на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді та шорт-треку (по 2 комплекти), а також – у гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фрістайлі.
Медальні фінали 12 лютого:
- 12:30. Гірські лижі. Жінки. Супергігант
- 13:55. Фрістайл. Чоловіки. Могул
- 14:00. Лижні перегони. Жінки, 10 км
- 16:01. Сноуборд. Чоловіки. Крос
- 17:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- 19:30. Санний спорт. Командна естафета
- 21:25. Сноуборд. Жінки. Хафпайп
- 22:31. Шорт-трек. Жінки. 500 м
- 22:43. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м
Де дивитися трансляції
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
- на телеканалі "Суспільне Спорт"
- на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
- на сайті "Суспільне Спорт"
- на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
