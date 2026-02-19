Минуснули "нейтрального": российского фигуриста проигнорировали на Олимпиаде-2026
Российский фигурист Петр Гуменник, который выступал на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, не будет участвовать в показательных выступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Почему Гуменник пропустит гала-концерт
Несмотря на то, что Гуменник занял шестое место в личном зачете среди мужчин и продолжал тренировки на олимпийском льду, приглашение на финальное шоу он не получил.
Ранее в медиа появлялась информация о его возможном участии, однако сам спортсмен позже признал, что официальных предложений от организаторов не поступало.
В ISU также подтвердили, что решили не допускать его к гала-концерту.
Отметим, что Петр Гуменник является действующим чемпионом РФ, однако на Играх-2026 он, как и остальные представители страны-агрессора, выступал без национальной символики под жестким контролем относительно критериев нейтральности.
Кто выступит на шоу
Организаторы уже сформировали состав участников мужского одиночного катания для гала-концерта. В список вошли лидеры мирового рейтинга и призеры Олимпиады:
- Михаил Шайдоров (Казахстан) - олимпийский чемпион-2026
- Юма Кагияма и Сюн Сато (Япония)
- Адам Сяо Хим Фа (Франция)
- Илья Малинин (США)
- Даниэль Грассль (Италия)
- Чха Джун Хван (Южная Корея)
Когда состоится мероприятие
Гала-концерт, традиционно закрывающий программу соревнований по фигурному катанию, запланирован на субботу, 21 февраля.
В шоу примут участие лучшие фигуристы по итогам Олимпийских игр. Во время выступлений они могут демонстрировать артистические номера за пределами строгих спортивных регламентов.
