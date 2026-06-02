Ольга Сумская раскрыла правду о собственном бизнесе: "Больше убытков"

В 2020 году актриса основала бренд одежды "RIDN"».

По ее словам, пока что развитие дела пришлось поставить на паузу из-за войны, однако она не отказывается от идеи снова создавать вещи.

"Возможно, когда-то будет возможность, пройдут эти страшные времена, и снова я сделаю свои платья", - сказала артистка.

Сумская объяснила, что ее в свое время вдохновило творчество Екатерины Билокур.

Именно украинские цветы с картин художницы стали для актрисы важным источником идей.

"Меня вдохновили в свое время картины Екатерина Васильевна Билокур и именно ее украинские цветы, которые я увидела еще в детстве. И я поняла, что мне надо воспроизвести эту красоту на ткани. Я сама раскладывала на ткани эти цветы. Я автор именно этого воплощения художественного и популяризации, собственно говоря, этой живописи. Поэтому пусть бренд живет", - поделилась знаменитость.

Ольга Сумская в платье своего бренда (фото: instagram.com/olgasumska)

По словам Сумской, она планирует продолжать создавать не только платья, но и другие вещи.

"Я буду создавать свои платья и не только. У меня и рубашки, и специальные ленты для сумочек", - отметила она.

В то же время звезда честно призналась, что с финансовой точки зрения ее бренд пока не является прибыльным.

"Больше убытков, чем прибыли. Но ты работаешь ради вдохновения, когда ты видишь этих прекрасных женщин, когда заказчицы получают твое платье и они говорят: "Госпожа Оля, когда я беру это платье в руки, я чувствую, что я в Украине". Я сейчас рассказываю и у меня мороз по коже, что я в Украине", - поделилась Сумская.

Особенно важным для актрисы является то, что ее вещи покупают украинки за рубежом. По словам артистки, для них такая одежда становится эмоциональной связью с домом.

Ольга Сумская в платье своего бренда (фото: instagram.com/olgasumska)

"Я отправляю платье в Канаду или в Америку для наших украинок. Вы понимаете, что это частичка нашей родной Украины для них?" - объяснила она.

Ольга убеждена, что украинские дизайнеры сейчас имеют особое значение, ведь через одежду и творчество могут популяризировать страну в мире.

"Я думаю, что украинские дизайнеры сегодня актуальны, как никогда. Тем более в такое бурное время сегодня. Наши украинские мастерицы, они будут покорять мир и в дальнейшем. Я в этом уверена", - подытожила актриса.