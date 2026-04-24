Елена Тополя заявила о новой атаке: "Хейтеры и боты перекрывают возможности"

Что сказала Алена Тополя о новой атаке

Певица сообщила фанам, что переносит некоторые концерты на осень. Причиной стала масштабная хейтерская и бот-атака, которая влияет на интерес аудитории к выступлениям.

"Под постами, всей рекламой идет огромная атака хейтерская, ботская, которая, наверное, влияет на всех, кто ищет, чтобы еще раз поинтересоваться, что сейчас происходит в моей творческой жизни", - отметила она.

Елена подчеркнула, что стремится выступать для своих поклонников, но пока это невозможно.

"Эти хейтеры, эти боты просто перекрывают возможности для этих концертов. К сожалению, этот шантаж, скандал и эти гнилые люди, которые все это начали и поддерживают дальше, они влияют на вас", - отметила она.

В то же время она обратилась к фанам с просьбой не откладывать покупку билетов на последний день, ведь это также влияет на решение о возможности проведения концерта.

"Плюс организаторы этих концертов дали понять, что хейтерство и боты очень сильно влияют на это. Каких-то концертов не состоится. Состоятся осенью", - добавила она.

Тополя надеется, что к осени ситуация улучшится и она сможет порадовать поклонников любимыми песнями.



Что известно о скандале с Еленой Тополей

Напомним, вскоре после развода с солистом группы "Антитіла" артистка стала жертвой шантажа. У нее требовали 75 тысяч долларов за нераспространение личного видео, о съемках которого она не знала.

По словам певицы, она познакомилась с молодым человеком, который специально подстроил их встречу. Через некоторое время ей начали поступать угрозы.

Звезда не стала соглашаться на требования злоумышленников. Она обратилась за помощью к правоохранителям, которые задержали 23-летнего подозреваемого и объявили ему подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (соучастие в вымогательстве). Парню грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу. Елена намекала, что к организации преступления причастен "достаточно публичный человек". Имена всех фигурантов она сможет раскрыть только после суда.