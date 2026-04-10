"Глубокое разочарование". Тополя намекнула на личность организатора скандального "слива"

18:40 10.04.2026 Пт
Артистка призналась, когда сможет сообщить имена всех фигурантов дела
Сюзанна Аль Мариди
"Глубокое разочарование". Тополя намекнула на личность организатора скандального "слива" Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена Тополя поделилась новыми деталями относительно шантажа и "слива" интимного видео. Певица намекнула на причастность известного человека и рассказала, когда сможет назвать имена всех фигурантов скандального дела.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram Екатерины Осадчей.

Что сказала Тополя о расследовании шантажа

Певица ранее уже заявляла, что знает, кто может стоять за организацией инцидента. Сейчас она дала понять, что это "достаточно" публичный человек.

Так, артистка отметила, что реакция общества на разоблачение этого лица может быть эмоциональной.

"Как минимум будет первая реакция шока определенного. Глубокое разочарование", - сказала она.

Также Тополя прокомментировала возможные мотивы злоумышленников.

"Там разные были направления. Но у них не получилось, потому что я сделала так, как они не ожидали", - поделилась она.

Артистка раскрыла детали мошеннической схемы, в которой одну из ключевых ролей исполнил 23-летний молодой человек.

"Это все называется комбинация. Он должен был втереться в доверие. Это все спланировано. Он получал за это деньги", - рассказала певица.

Она добавила, что в деле фигурирует не один человек, а целая группа.

"Там, к сожалению, не один фигурант, потому что это все спланировано командой людей. Я скажу о каждом", - подытожила артистка.


Что известно о скандале с видео Тополи

Напомним, в январе Елена сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы, в рамках которой с нее требовали деньги за нераспространение личного видео, о съемке которого она не знала.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого по делу. Елена позже раскрыла детали отношений с мужчиной. По ее словам, он подстроил их встречу из-за повреждения авто.

Во время попыток шантажа с видео он также пытался выставить себя жертвой той же схемы. Впрочем, ничего не получилось. Тополя не пошла на условия злоумышленников и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас, говорит Елена, продолжается досудебное расследование. Она планирует раскрыть имена всех фигурантов, но сможет сделать это только после суда.

