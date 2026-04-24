Олена Тополя заявила про нову атаку: "Хейтери і боти перекривають можливості"

Що сказала Олена Тополя про нову атаку

Співачка повідомила фанам, що переносить деякі концерти на осінь. Причиною стала масштабна хейтерська та бот-атака, яка впливає на інтерес аудиторії до виступів.

"Під постами, усією рекламою йде величезна атака хейтерська, ботська, яка, напевно, впливає на всіх, хто шукає, щоб ще раз поцікавитись, що зараз відбувається в моєму творчому житті", - зазначила вона.

Олена підкреслила, що прагне виступати для своїх шанувальників, але наразі це неможливо.

"Ці хейтери, ці боти просто перекривають можливості для цих концертів. На жаль, цей шантаж, скандал і ці гнилі люди, які все це розпочали і підтримують далі, вони впливають на вас", - зауважила вона.

Водночас вона звернулася до фанів із проханням не відкладати купівлю квитків на останній день, адже це також впливає на рішення щодо можливості проведення концерту.

"Плюс організатори цих концертів дали зрозуміти, що хейтерство і боти дуже сильно впливають на це. Якихось концертів не відбудеться. Відбудуться восени", - додала вона.

Тополя сподівається, що до осені ситуація покращиться і вона зможе потішити прихильників улюбленими піснями.



Що відомо про скандал з Оленою Тополею

Нагадаємо, невдовзі після розлучення з солістом гурту "Антитіла" артистка стала жертвою шантажу. У неї вимагали 75 тисяч доларів за нерозповсюдження особистого відео, про знімання якого вона не знала.

За словами співачки, вона познайомилася з молодиком, який спеціально підлаштував їхню зустріч. Через деякий час їй почали надходити погрози.

Зірка не стала погоджуватися на вимоги зловмисників. Вона звернулася по допомогу до правоохоронців, які затримали 23-річного підозрюваного і оголосили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (співучасть у вимаганні). Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Олена натякал, що до організації злочину причетна "достатньо публічна людина". Імена усіх фігурантів вона зможе розкрити лише після суду.