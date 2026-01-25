ua en ru
Елена Кравец на фоне слухов о разводе с мужем намекнула на новую влюбленность

Воскресенье 25 января 2026 11:20
UA EN RU
Елена Кравец (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и бывшая звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась личными размышлениями о влюбленности и том, что чувствует сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды, которое она записала сама с собой на YouTube-канале.

Отвечая на вопрос, влюблена ли она сейчас, актриса загадочно улыбнулась и сказала: "Да. В жизнь".

"Пусть будет такой ответ", - отметила Елена.

Во время разговора знаменитость не упомянула Сергея Кравца, с которым она много лет состоит в браке.

Супруги редко появлялись вместе на публике, из-за чего в сети время от времени возникали слухи о возможных трудностях в их отношениях.

Елена Кравец с мужем и детьми (фото: instagram.com/lennykravets)

Ранее актриса также делилась личной историей, связанной с ее мамой.

"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", - соврала я и засмеялась", - рассказывала Елена Кравец.

А в интервью журналистке Маше Ефросининой в 2021 году, артистка признавалась, что переживает с мужем непростой период в отношениях.

"Думаю, что это также было связано с кризисом среднего возраста и у него, и у меня. И у нас как-то наложился один кризис на другой. Родилась двойня. Мы не были готовы, что это будет вот так. Мы очень хотели второго ребенка, и когда родилась двойня - это была лавина, и это перевернуло весь наш жизненный уклад", - делилась актриса.

Что известно о личной жизни Елены Кравец

Елена и Сергей Кравец знакомы еще со времен студенчества в Кривом Роге - тогда они вместе выступали в КВН.

В сентябре 2002 года пара официально поженилась. Супруги имеют троих детей: старшую дочь Марию, которая уже развивает собственную карьеру, а также двойняшек Ивана и Екатерину, которые появились на свет в 2016 году.

Несмотря на слухи о возможном разрыве, никаких официальных заявлений или подтверждений от пары пока не было.

