Полетели головы: клуб УПЛ уволил тренера и готовит возвращение легенды

13:59 23.03.2026 Пн
2 мин
"Александрия" распрощалась с Кириллом Нестеренко: серебряный призер прошлого сезона оказался на дне таблицы
aimg Андрей Костенко
Кирилл Нестеренко (фото: ФК "Александрия")

Руководство футбольного клуба "Александрия" официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Кириллом Нестеренко. 34-летний специалист покидает команду вместе со своим штабом на фоне глубокого кризиса и угрозы вылета из элитного дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горожан".

Провал после "серебра" Ротаня

Нестеренко возглавил команду летом 2025 года, приняв наследство от Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к историческим серебряным медалям. Однако удержать коллектив на высоком уровне молодому тренеру не удалось.

Статистика команды под руководством Нестеренко оказалась критической:

  • В 24-х матчах - лишь 2 победы при 17-ти поражениях;
  • 14 матчей подряд без побед;
  • 5 поражений в 5 поединках с общим счетом 0:13 - на старте 2026 года;
  • Последней каплей стал разгром от "Динамо" - 0:5.

"ФК "Александрия" благодарит Кирилла Нестеренко и его ассистентов за добросовестный труд и человеческие качества. Желаем успехов в будущих проектах", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Кто будет спасать "горожан"

Наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера является Владимир Шаран.

Этот специалист - хорошо знакомая фигура для клуба. Он уже тренировал "Александрию" с 2013 по 2021 год, выведя команду на стабильный уровень и заложив основу ее самых успешных сезонов. Сейчас 54-летний наставник работает с "Александрией-2" во Второй лиге.

Сейчас "Александрия" с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, находясь в зоне прямого вылета. Следующий поединок "горожане" проведут 3 апреля против последней команды в таблице УПЛ - "Полтавы". Эта игра станет во многом определяющей в битве за выживание.

