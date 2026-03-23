Полетели головы: клуб УПЛ уволил тренера и готовит возвращение легенды
Руководство футбольного клуба "Александрия" официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Кириллом Нестеренко. 34-летний специалист покидает команду вместе со своим штабом на фоне глубокого кризиса и угрозы вылета из элитного дивизиона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горожан".
Провал после "серебра" Ротаня
Нестеренко возглавил команду летом 2025 года, приняв наследство от Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к историческим серебряным медалям. Однако удержать коллектив на высоком уровне молодому тренеру не удалось.
Статистика команды под руководством Нестеренко оказалась критической:
- В 24-х матчах - лишь 2 победы при 17-ти поражениях;
- 14 матчей подряд без побед;
- 5 поражений в 5 поединках с общим счетом 0:13 - на старте 2026 года;
- Последней каплей стал разгром от "Динамо" - 0:5.
"ФК "Александрия" благодарит Кирилла Нестеренко и его ассистентов за добросовестный труд и человеческие качества. Желаем успехов в будущих проектах", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Кто будет спасать "горожан"
Наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера является Владимир Шаран.
Этот специалист - хорошо знакомая фигура для клуба. Он уже тренировал "Александрию" с 2013 по 2021 год, выведя команду на стабильный уровень и заложив основу ее самых успешных сезонов. Сейчас 54-летний наставник работает с "Александрией-2" во Второй лиге.
Сейчас "Александрия" с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, находясь в зоне прямого вылета. Следующий поединок "горожане" проведут 3 апреля против последней команды в таблице УПЛ - "Полтавы". Эта игра станет во многом определяющей в битве за выживание.
