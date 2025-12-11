"Это мой крест": Олег Винник признался, чувствует ли вину за смерть родителей

Олег Винник признался, что до сих пор испытывает чувство вины перед родителями из-за своей профессии.

Об этом он эмоционально рассказал в большом интервью РБК-Украина.

Винник об ощущении вины перед родителями

Певец признал, что много лет живет с мыслью, что его профессия забрала его от семьи и могла повлиять на здоровье родителей.

"Честно говоря, Винник виноват во всем... Я часто и постоянно думаю об этом. У меня перед родителями этот долг и в каком-то смысле есть чувство вины. Но это не потому, что я сам так выбрал. Да, это мой крест", - говорит артист.

Он добавил, что даже если бы сейчас мог повернуть время назад, не уверен, прожил бы жизнь иначе.

Как Винник узнал о смерти отца

Артист рассказал, что самая большая боль - то, что его отец так и не увидел сына на концерте.

По словам певца, отец собирался приехать на выступление в Белой Церкви, для него это было особое событие. Еще накануне он должен был зарезать гуся для сына, чтобы тот использовал жир для голосовых связок.

Олег вспоминает, что тот концерт был особенно болезненным.

"Мне тогда принесли цветов, подарков. Были куча большая на сцене. Я еще и сказал на сцене в микрофон: "Господи, а что сегодня происходит? Сегодня какой-то мой творческий вечер или концерт все-таки?" Мне какие-то иконы привозили с лавровыми листьями и так далее", - рассказывает он.

Артист узнал о смерти отца только после концерта, когда уже ехал домой.

"Зять сказал: "Олег, не спеши, отец умер в 9:00 утра". Это был шок и большая боль... Мы приехали, я привез все цветы, которые подарили на концерте, и выложил возле гроба. А он с улыбкой лежит. Говорю: "Прости меня, что так случилось, что ты не увидел меня на сцене", - рассказывает он.

На следующий день артист имел концерт в Чернигове. На сцене он почувствовал запах ладана и был уверен, что это знак присутствия отца.

Я говорю: "Господи, па, не увидел ты меня на концерте, зато теперь я знаю, что ты здесь". Я носом просто почувствовал этот запах и все. Так было с отцом", - говорит Олег.

Как Винник узнал о смерти матери

Певец рассказал, что в его родное село приехала съемочная группа, которая без предупреждения взяла интервью у его сестры. По ее словам, съемка могла быть скрытой, ведь камер она не видела.

Журналисты спрашивали о ремонте, пластиковых окнах и том, как часто Олег приезжает домой. Сестра, по словам Винника, была шокирована и, зайдя в дом, сразу рассказала все маме.

Услышав рассказ дочери, мать впала в стресс и пережила четвертый инсульт. Несмотря на лечение, женщина не смогла оправиться.

Самое болезненное, признается артист, то, что он узнал о ее смерти не от семьи. Винник рассказывает, что был в туре, ехал в автобусе в Тернополь, когда его телефон начал непрерывно мигать из-за новостей в СМИ.

"Я узнал от журналистов, что моя мать умерла", - говорит он.

В тот день у него был концерт в Тернополе. На сцене Винник стал на колени и посвятил концерт матери. Артист добавил, что его мама была сильной женщиной и просила никогда не отменять концерты - даже при самых тяжелых обстоятельствах.

"Мать говорила: "Олег, пообещай мне, что ты никогда не отменишь ни одного концерта. Будь мне здоров'", - вспоминает он.