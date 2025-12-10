Куда исчез Олег Винник? Певец объяснил, почему решил снова дать интервью

Олег Винник впервые подробно рассказал, почему несколько лет оставался вне публичного пространства и что стало причиной его возвращения к интервью.

Об этом артист сказал в разговоре, который зрители увидят 11 декабря на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.

Куда исчез Олег Винник

Певец отметил, что для него этот период не казался слишком длинным, хотя в обществе считают иначе.

"По вашему мнению, много времени прошло, но я не считаю, что это долгое время. Есть много мировых бэндов и вообще мировых артистов, которые не выходят на сцену по 10-15 лет", - говорит Винник.

Артист подчеркнул, что его пауза была связана не только с личными обстоятельствами, но и общей ситуацией в стране.

"Самая ситуация вокруг меня и не только вокруг меня, вообще вокруг наших людей, к сожалению, очень сложная, очень печальная", - отмечает он.

Винник признается, что в последние годы получал много критики и ложной информации от медиа и блогеров.

"Меня уже настолько прохейтили все журналисты, если могу так сказать, ваши коллеги. Выдумывали, врали и лгут до сегодняшнего дня. Блогеры похоронили, когда было 50 лет, уже за упокой что-то говорили в интернете", - говорит артист.

Он добавил, что часто хейт раскручивается на фоне величайших трагедий. Артист говорит, что долго воздерживался от публичных комментариев, но со временем понял, что больше молчать не может.

"Я держусь, держусь, а потом приходит момент, когда ты сам себе говоришь: "Олег, до какой поры о тебе будут говорить так все, кому не лень? А ты молчишь", - подчеркивает он.

"Прошло несколько лет, тяжелых, важных и очень исторических. И в конце концов я решил дать интервью. Не в том плане, чтобы себя в чем-то выгородить. Мне это совершенно не нужно. У меня есть свое мнение, позиция и жизнь", – говорит певец.

Олег также добавляет, что ответственен перед людьми, которых побуждал слушать свою музыку. Потому певец решил вернуться к классическому формату интервью.

"Пришел момент. А почему бы не сделать это классическим образом - с журналистами, как было раньше? Рассказать, как оно есть. Есть люди, которым это выгодно, которые заварили эту кашу. И теперь мне, Олегу, приходится эту кашу ставить на стол и давать людям ее отведать. Нравится или не нравится - не я ее готовил", - заключает он.

Поэтому полное интервью с Олегом Винником смотрите на YouTube канале РБК-Украина LIFE 11 декабря в 16:00.