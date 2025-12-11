"Какое ваше бабло?" Винник жестко ответил артистам, которые критиковали его успех

Олег Винник вспомнил первые выступления в Украине

Артист объяснил, что его путь в шоу-бизнесе не был классическим и изначально требовал больших усилий.

"Я просто пошел тем путем, который не был классическим для шоу-биза, если, опять же, повторю, он существует, возможно, на сегодняшний день, не знаю. Но то, что я вижу в сетях, опять же все относительно. Мы начали собирать, мы начали ездить к людям с концертами", - рассказал певец.

Винник вспомнил, что его первый тур в 2013 году начался с шести концертов в Житомире.

"Когда меня в 13-м году пригласили с первыми выступлениями, это был октябрь-месяц, мы с Житомира начали. Мне предложили там шесть концертов. Мы согласились", - вспомнил певец.

"Заезжаю в Житомир и спрашиваю у организатора: "А почему нет плакатов?" Он ответил: "Если бы я повесил их сейчас, ты бы здесь неделю был". Я такой: "О, не понял". И так случилось, что отработав там шесть концертов, мне предложили уже 60 концертов. И это был такой спонтанчик", - вспоминает певец.

Олег Винник с женой Таюне (скриншот)

Винник рассказал об ужасных условиях, в которых он выступал

В то же время условия, в которых артист давал концерты, были далеко не идеальными.

"Мы там были, у нас были переезды... то ли Житомир, или откуда мы ехали на Луганск. Там плюс 10, а мы приехали - минус, снег валит, мороз, все остальное", - подчеркнул Олег.

Певец также подчеркнул, что его выступления проходили в залах, в которых на сцене лежал лед, на крыше были дырки и везде была паутина.

"Были залы, где ты приезжаешь, а там паутина висит. Там, например, на 1300 человек зал, а там дырка над сценой, дырка. На полу лежит лед, просто замерзший. Люди сидели в шапках... От людей пар шел, от нас пар шел... К концу концерта этот лед становился лужей", - вспомнил Винник.

Винник рассказал о своих первых концертах (скриншот)

О том, что "косил бабло"

В то же время Винник ответил на упреки, что он приезжал и "косил бабло".

"Те, что говорили, приезжал и косил бабло. И забирал наше бабло. Какое ваше бабло? Друзья мои, а почему же 15 лет назад там, где мы на той сцене выступали, вообще никто не приезжал", - риторически спросил Винник.

Особенно артисту запомнился концерт в Ковеле, куда никто раньше не приезжал.

"Там не было отопления 30-40 лет, хотя оно есть. После нашего выступления перекрыли крышу. На второй раз приехали - она (организатор - ред.) падала на колени, говорит: "Мы за эти средства, что вы у нас выступили, перекрыли крышу". Я такой стою, Господи, слезы на глазах. Обнимаю, целую, говорю: "Блин, это же круто. А почему к вам не приезжают артисты?" - вспомнил он.

Олег Винник подчеркнул, что такие туры стали для него настоящим стартом в карьере.

"Это Ковель, украинский город, где не выступали по 10 лет артисты. Мы ездили к людям, казалось бы, пустые залы, и собирали их", - отметил Винник.