"Яке ваше бабло?" Винник жорстко відповів артистам, які критикували його успіх

Олег Винник (скриншот)
Автор: Катерина Собкова

Олег Винник поділився спогадами щодо початку своєї кар'єри в Україні. Співак також відреагував на критику у свій бік щодо фінансових аспектів, яку часто чув від інших артистів.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Олег Винник згадав перші виступи в Україні

Артист пояснив, що його шлях у шоу-бізнесі не був класичним і від самого початку вимагав великих зусиль.

" Я просто пішов тим шляхом, який не був класичним для шоу-бізу, якщо, знову ж таки, повторю, він існує, можливо, на сьогоднішній день, не знаю. Але те, що я бачу в мережах, знову ж таки все відносно. Ми почали збирати, ми почали їздити до людей з концертами", - розповів співак.

Винник згадав, що його перший тур у 2013 році почався з шести концертів у Житомирі.

"Коли мене в 13-му році запросили з першими виступами, це був жовтень-місяць, ми з Житомира почали. Мені запропонували там шість концертів. Ми погодилися", - згадав співак.

"Заїжджаю в Житомир і питаю у організатора: "А чому немає плакатів?" Він відповів: "Якби я повісив їх зараз, ти б тут тиждень був". Я такий: "О, не зрозумів". І отак сталося, що відпрацювавши там шість концертів, мені запропонували вже 60 концертів. І це був такий спонтанчик", - згадує співак.

Олег Винник з дружиною Таюне (скриншот)

Винник розповів про жахливі умови, в яких він виступав

В то же час умови, в яких артист давав концерти, були далеко не ідеальні.

"Ми там були, у нас були переїзди… чи то Житомир, чи звідки ми їхали на Луганськ. Там плюс 10, а ми приїхали - мінус, сніг валить, мороз, все інше", - підкреслив Олег.

Співак також підкреслив, що його виступи відбувалися у залах, в яких на сцені лежала крига, на даху були дірки та скрізь було павутиння.

"Були зали, де ти приїжджаєш, а там павутина висить. Там, наприклад, на 1300 чоловік зал, а там дірка над сценою, дірка. На підлозі лежить крига, просто замерзла. Люди сиділи у шапках… Від людей пара йшла, від нас пара йшла… До кінця концерту ця крига ставала калюжею", - згадав Винник.

Винник розповів про свої перші концерти (скриншот)

Про те, що "косив бабло"

Водночас Винник відповів на закиди, що він приїздив і "косив бабло".

"Ті, що говорили, приїздив і косив бабло. І забирав наше бабло. Яке ваше бабло? Друзі мої, а чому ж 15 років тому там, де ми на тій сцені виступали, взагалі ніхто не приїздив", - риторично запитав Винник.

Особливо артисту запам’ятався концерт у Ковелі, куди ніхто раніше не приїзджав.

"Там не було опалення 30-40 років, хоча воно є. Після нашого виступу перекрили дах. На другий раз приїхали - вона (організатор - ред.) падала на коліна, каже: "Ми за ці кошти, що ви у нас виступили, перекрили дах". Я такий стою, Господи, сльози на очах. Обнімаю, цілую, кажу: "Блін, це ж круто. А чому до вас не приїжджають артисти?" - згадав він.

Олег Винник підкреслив, що такі тури стали для нього справжнім стартом у кар’єрі.

"Це Ковель, українське місто, де не виступали по 10 років артисти. Ми їздили до людей, здавалося б, порожні зали, і збирали їх", - відзначив Винник.

 

