ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Все очень хорошо". Олег Винник прокомментировал слухи о провале концертного тура (видео)

Суббота 25 октября 2025 20:13
UA EN RU
"Все очень хорошо". Олег Винник прокомментировал слухи о провале концертного тура (видео) Концерт Винника в Испании отменили (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Олег Винник прокомментировал последние слухи о своем концертном туре по Европе. Певец заверил, что у него все намного лучше, чем у его украинских коллег.

Как сообщает РБК-Украина, новое заявление Винник сделал в видео в Instagram.

Что сказал Винник об отмене концерта в Испании

Артист впервые за долгое время вышел на связь, чтобы развеять слухи о проблемах в музыкальной карьере.

В частности, на этой неделе ведущий Слава Демин обратил внимание, что начало тура артиста в испанском Аликанте отменено. По его словам, из-за низкого спроса на билеты. Однако Олег опроверг слухи.

"Во-первых, не отменяется, а переносится. Во-вторых, не из-за проблем, а потому что все очень хорошо. Увидев, как идет продажа туром по Германии, организаторы решили сначала провести его здесь, а в следующем году полноценно выехать в Испанию", - пояснил Винник.

&quot;Все очень хорошо&quot;. Олег Винник прокомментировал слухи о провале концертного тура (видео)Что писал Демин о Виннике (скриншот)

"Когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится"

Певец прокомментировал разговоры в медиа о его концертной деятельности, намекнув, что его успехи кому-то "мозолят". Мол, у многих коллег отменяются целые туры, а у него все прекрасно.

"Когда сегодня массово отменяются концерты туры у украинских артистов, у меня наоборот происходят. Мне кажется, кому-то это мозолит глаза. Я не знаю, чем я заслужил такое уважение в СМИ. Мне кажется, что именно тогда, когда у тебя все хорошо, кому-то это не нравится", - заявил он.

Где сейчас Олег Винник

После начала российского вторжения в феврале 2022 года артист осел в Германии, где наслаждается жизнью с семьей. Он больше не скрывает любовь с певицей Таюне и наличие сына.

В июле этого года Винник попытался развеять слухи о побеге из Украины. По его словам, он уже 25 лет проживает в стране. Там он стал отцом и создавал песни, которые полюбили в Украине.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Олег Винник Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию