Олег Винник дал интервью впервые за два года: эксклюзив на РБК-Украина LIFE
Украинский певец Олег Винник, который с начала полномасштабной войны живет в Германии, дал первое за два года интервью.
Где смотреть премьеру, читайте в материале РБК-Украина.
Олег Винник дал интервью РБК-Украина LIFE
Певец долгих два года был вне камер и публичных комментариев. Однако начали оживать новосозданные социальные сети Винника и афиши о турах, правда, за границей.
На вопрос, почему артист решил снова выходить в публичное пространство, он отвечает: "Хватит молчать!"
Винник получил первую славу еще в далеких 2000-х в Германии как оперный певец. Однако хотел быть известным как украинец, поэтому отказался от простеленной карьерной тропы и приехал домой.
Олег Винник дал интервью РБК-Украина LIFE (фото: РБК-Украина)
2022 год изменил все. Артист уехал за границу и фактически исчез с радаров. И на фоне этого поползли слухи, которые певец не может перекричать до сих пор.
Журналистка РБК-Украина Юлия Гаюк встретилась с артистом в Берлине и провела вместе с Олегом день. В большом эксклюзивном интервью вы впервые услышите:
- как на самом деле Олег Винник выехал за границу и имел ли на это право
- как относится к хейту в соцсетях и отражается ли критика на его здоровье
- исполняет ли свои русскоязычные песни и почему
- как помогает ВСУ
- ждать ли Винника с концертами в Украине
Также Винник ответил на все упреки в его адрес и ответил всем, кто называет его "предателем".
Разговор получился очень откровенный и эмоциональный. Более того - зрителей ждет и другой сюрприз в интервью, о котором вы узнаете накануне премьеры.
Где и когда смотреть интервью с Винником
Премьера интервью с Олегом Винником состоится 11 декабря в 16:00 на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.
